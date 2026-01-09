Minsal confirma caso de sarampión en la Región Metropolitana: persona contagiada viene desde Europa / Diego Martin

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este viernes un caso importado de sarampión en la Región Metropolitana, correspondiente a una persona que había viajado recientemente a Europa.

Desde la autoridad explicaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que resulta clave detectar tempranamente los síntomas y actuar con rapidez para evitar su propagación.

Síntomas

Entre las principales manifestaciones se encuentran:

- Tos

- Congestión nasal

- Sensibilidad a la luz

- Conjuntivitis

- Malestar general

- Dolor articular

El Minsal llamó a las personas que presenten alguno de estos signos a usar mascarilla de inmediato, acudir lo antes posible a un centro de salud, evitar el contacto con otras personas e informar sobre antecedentes de viaje, especialmente si se ha estado fuera del país.

Medidas de prevención

La autoridad sanitaria reiteró la importancia de mantener el esquema de vacunación al día, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.