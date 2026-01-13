Escala el conflicto entre Atlético Mineiro, Palestino y la U por Lucas Assadi: “Infundado y malicioso”

Lucas Assadi lleva varias semanas en la órbita de Atlético Mineiro. No obstante, en las últimas horas se reactivó un conflicto entre el club brasileño y Palestino que encendió las alarmas en Universidad de Chile por un eventual traspaso del volante al “Galo”.

Es que el presidente del cuadro árabe, Jorge Uauy, reclamó por la posible transferencia del mediocampista de 22 años, señalando que el elenco de Belo Horizonte aún no paga por la venta de Iván Román en 2025.

“Me parece un descaro. Atlético Mineiro mantiene una deuda con nosotros por US$ 1,5 millones. Cuando vendimos a Román se pactaron tres cuotas y dos de ellas ya están vencidas”, señaló el directivo de Palestino en diálogo con El Mercurio.

A raíz de estas declaraciones, Atlético Mineiro emitió un duro comunicado por medio de la prensa de su país y entregó su versión sobre la actual controversia que vive con el equipo de La Cisterna.

“El Atlético aclara que existen negociaciones en curso para resolver un asunto financiero con Palestino, de Chile, y que esto no tiene ninguna relación con la negociación en curso entre el Atlético y la Universidad de Chile”, informó el club brasileño.

En esa línea, sentenció: “El intento de vincular una situación con la otra es infundado y malicioso, y no se corresponde con la realidad de los hechos”.