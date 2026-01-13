;

Día Mundial contra la Depresión: YouTube dispone herramientas especiales enfocadas en la salud mental adolescente

Si bien no reemplazan la atención profesional, facilitan un acceso más seguro a la orientación digital.

José Campillay

Día Mundial contra la Depresión: YouTube dispone herramientas especiales enfocadas en la salud mental adolescente

La salud mental es fundamental para la calidad de vida y bienestar general de las personas, por lo que es ideal mantener un cuidado certero y la preocupación necesaria.

En el marco del Día Mundial contra la Depresión, YouTube anunció la implementación de nuevas herramientas pensadas para entregar información confiable, enfocada principalmente en adolescentes que buscan orientación en línea.

La plataforma prioriza contenidos verificados y basados en evidencia científica cuando los jóvenes exploran temas sensibles como depresión, ansiedad, TDAH o trastornos alimentarios, ayudándolos a entender lo que sienten y dónde pueden pedir ayuda.

Revisa también:

ADN

Estas iniciativas apuntan a una realidad ya instalada: muchos adolescentes recurren a internet para buscar respuestas, muchas veces en medio de un contexto de soledad y exponiéndose a un sinfín de resultados sin filtros de calidad.

Frente a este comportamiento, YT (de la mano de Google) decidió intervenir directamente en la experiencia de búsqueda, elevando el estándar de los resultados que se muestran a los usuarios de entre 13 y 17 años.

Estantes de contenido de salud mental

La medida principal son los llamados “estantes de contenido de salud mental”, una capa adicional dentro de los resultados de búsqueda que aparece al ingresar términos relacionados con bienestar emocional.

Si un adolescente busca palabras como “depresión”, “ansiedad”, “TDAH” o “trastornos alimentarios”, la parte superior de la pantalla muestra una fila especial de videos creados o validados por expertos que cumplen tres criterios fundamentales.

Se prioriza el material basado en evidencia científica, dirigido a un público adolescente y presentado con un lenguaje accesible que permita a los interesados entender con mayor facilidad y no exponerse a mayor frustración.

Estos videos se desarrollan junto a organizaciones especializadas en salud mental juvenil, como el Child Mind Institute de Estados Unidos, que colabora con YouTube en la definición de estándares de evidencia, pertinencia y lenguaje.

El propósito, según explican desde la plataforma, es reducir la exposición a contenidos de dudosa credibilidad y, en cambio, ofrecer información que ayude a identificar síntomas, diferenciar entre ansiedad y estrés o reconocer señales tempranas de trastornos alimentarios.

ADN

Bienestar digital

Además de los estantes temáticos, la plataforma mantiene un conjunto de recursos asociados al bienestar digital, como prompts o sugerencias automáticas que aparecen al buscar temas especialmente delicados.

Su función es dirigir a los jóvenes hacia fuentes confiables o promover la consulta profesional cuando sea pertinente. La YT también refuerza los controles parentales en cuentas supervisadas y conserva funciones de recordatorios de descanso y administración del tiempo de pantalla.

Estas herramientas, reconocen desde la compañía, no reemplazan la atención profesional, pero sí facilitan un acceso más seguro a la orientación y a la comprensión emocional, en un entorno donde la desinformación puede agravar la confusión o el aislamiento.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad