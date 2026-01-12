;

Cuál es el mejor momento del día para tomar cada suplemento (y cómo evitar errores comunes)

Unos especialistas detallaron las claves para tomarlos de forma segura y aprovechar mejor sus beneficios.

Javiera Rivera

Cuál es el mejor momento del día para tomar cada suplemento (y cómo evitar errores comunes)

Cuál es el mejor momento del día para tomar cada suplemento (y cómo evitar errores comunes) / japatino

Tomar suplementos alimenticios se ha convertido en una práctica común, pero hacerlo sin orientación puede disminuir sus beneficios o incluso generar efectos adversos, advierten expertos.

Una gran encuesta en Estados Unidos encontró que alrededor del 74% de los adultos toma algún suplemento para apoyar la salud, la energía o prevenir enfermedades, y más de la mitad son usuarios regulares.

Aunque esos datos provienen de EE. UU., en Chile también ha crecido el uso de multivitamínicos, omega-3 y vitamina D, especialmente en adultos mayores y quienes buscan reforzar sus defensas durante el invierno.

Sin embargo, el momento del día y la forma de tomar cada suplemento son claves para su efectividad, según explica la médica Pooja Gidwani, especialista en medicina interna y obesidad.

Revisa también

ADN

Vitaminas liposolubles: A, D, E y K

Estas vitaminas se absorben mejor si se toman con alimentos que contengan grasa saludable, como palta, aceite de oliva o frutos secos. En Chile, donde el consumo de vitamina D suele ser bajo por menos exposición solar en zonas del sur, tomarla con el desayuno o almuerzo puede mejorar su absorción.

Vitaminas hidrosolubles: C y complejo B

Vitaminas como la C y las del grupo B no se almacenan en el cuerpo y el exceso se elimina por la orina. Por eso deben tomarse con frecuencia y preferentemente temprano en el día, ya que pueden tener efecto energizante.

Hierro

El hierro se absorbe mejor con el estómago vacío y acompañado de vitamina C (por ejemplo, jugo de naranja). Gidwani recomienda evitar tomar hierro con lácteos, café o té, ya que reducen su absorción . Si causa molestia estomacal, puede tomarse con un poco de comida.

Omega-3

Los ácidos grasos omega-3 —presentes en pescados como salmón, sardinas o suplementos de aceite de pescado— contribuyen a la salud del corazón y el cerebro. Se absorben mejor con comidas que incluyan grasas saludables, y no hay un momento específico del día más efectivo, aunque muchas personas prefieren tomarlos con el almuerzo o la cena.

Probióticos

Los probióticos, que ayudan al equilibrio de la flora intestinal, funcionan mejor si se consumen con alimentos o justo antes de una comida. Esto permite que más bacterias lleguen vivas al intestino. En Chile, los probióticos pueden ayudar a la digestión cuando se toman regularmente con comidas principales .

Multivitamínicos

Los multivitamínicos combinan varios tipos de vitaminas y minerales, por lo que es recomendable tomarlos con alimentos para ayudar a su absorción y reducir molestias estomacales. Además, es preferible hacerlo por la mañana, ya que muchos contienen vitaminas del grupo B que pueden aportar energía.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad