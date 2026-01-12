Cuál es el mejor momento del día para tomar cada suplemento (y cómo evitar errores comunes) / japatino

Tomar suplementos alimenticios se ha convertido en una práctica común, pero hacerlo sin orientación puede disminuir sus beneficios o incluso generar efectos adversos, advierten expertos.

Una gran encuesta en Estados Unidos encontró que alrededor del 74% de los adultos toma algún suplemento para apoyar la salud, la energía o prevenir enfermedades, y más de la mitad son usuarios regulares.

Aunque esos datos provienen de EE. UU., en Chile también ha crecido el uso de multivitamínicos, omega-3 y vitamina D, especialmente en adultos mayores y quienes buscan reforzar sus defensas durante el invierno.

Sin embargo, el momento del día y la forma de tomar cada suplemento son claves para su efectividad, según explica la médica Pooja Gidwani, especialista en medicina interna y obesidad.

Vitaminas liposolubles: A, D, E y K

Estas vitaminas se absorben mejor si se toman con alimentos que contengan grasa saludable, como palta, aceite de oliva o frutos secos. En Chile, donde el consumo de vitamina D suele ser bajo por menos exposición solar en zonas del sur, tomarla con el desayuno o almuerzo puede mejorar su absorción.

Vitaminas hidrosolubles: C y complejo B

Vitaminas como la C y las del grupo B no se almacenan en el cuerpo y el exceso se elimina por la orina. Por eso deben tomarse con frecuencia y preferentemente temprano en el día, ya que pueden tener efecto energizante .

Hierro

El hierro se absorbe mejor con el estómago vacío y acompañado de vitamina C (por ejemplo, jugo de naranja). Gidwani recomienda evitar tomar hierro con lácteos, café o té , ya que reducen su absorción . Si causa molestia estomacal, puede tomarse con un poco de comida.

Omega-3

Los ácidos grasos omega-3 —presentes en pescados como salmón, sardinas o suplementos de aceite de pescado— contribuyen a la salud del corazón y el cerebro. Se absorben mejor con comidas que incluyan grasas saludables, y no hay un momento específico del día más efectivo, aunque muchas personas prefieren tomarlos con el almuerzo o la cena.

Probióticos

Los probióticos, que ayudan al equilibrio de la flora intestinal, funcionan mejor si se consumen con alimentos o justo antes de una comida. Esto permite que más bacterias lleguen vivas al intestino. En Chile, los probióticos pueden ayudar a la digestión cuando se toman regularmente con comidas principales .

Multivitamínicos