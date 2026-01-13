Desde el maletero de una camioneta: sujetos abandonan cuerpo baleado en sitio eriazo de Bajos de Mena

Durante la madrugada de este martes, se produjo el hallazgo de un cadáver de sexo masculino que presentaba al menos un impacto balístico en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 01:30 horas en el sector de Bajos de Mena, donde una camioneta llegó hasta un sitio eriazo.

Desde el vehículo bajaron dos sujetos, quienes abrieron el portamaletas, extrajeron un cuerpo y lo arrojaron en el lugar, para luego darse a la fuga .

“Presenta un impacto balístico”

Testigos alertaron sobre lo sucedido a través del 133, lo que motivó el despliegue de Carabineros. Al llegar al sitio del suceso, los uniformados confirmaron la presencia del cadáver.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. El comisario Manuel Urrutia señaló que “nos encontramos indagando la identidad del fallecido , así como también empadronando testigos y buscando registros de cámaras”.

Respecto a la víctima, quien preliminarmente tendría entre 40 y 50 años, el funcionario policial indicó que “a la inspección del médico criminalista, presenta un impacto balístico en la región posterior de tórax”.