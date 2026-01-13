Camila Polizzi es vista en silla de ruedas en el aeropuerto de Santiago

Camila Polizzi sigue dando de qué hablar por sus actividades particulares, principalmente por aquellas que están relacionadas a su reciente incursión en el entretenimiento para mayores.

Hay que recordar que la excandidata a alcaldesa de Concepción había anunciado su debut en Vodscene, una plataforma chilena de contenido directamente pornográfico.

De esta manera, además de sus publicaciones en Arsmate y shows eróticos en clubes nocturnos, suma a su currículum la excursión en películas para adultos.

Bajo este contexto, ahora generó gran revuelo al ser vista en silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago solo días después de su estreno en el sitio xxx.

Como era de esperarse, el suceso levantó una serie de especulaciones y rumores en torno a las verdaderas razones de esto.

Si bien la primera reacción es pensar en su estado de salud, muchos usuarios en redes sociales tomaron las fotografías con un poco más de humor y picardía, apelando al contenido y el trabajo que pudo haber realizado para Vodscene.

Por el momento, Polizzi no ha entregado declaraciones ni ha explicado de forma oficial el hecho, siguió la línea de las bromas, reaccionando en sus historias de Instagram con ironía: “Viene buena la película parece”, junto a dos emojis riéndo.

Respecto al material recientemente grabado por la imputada en el ‘Caso Lencería’, tuvo un destape total en Playing Alone, una serie temática del reconocido Netflix nopor’. Además, se adelanta una nueva aparición en dicha producción con inspiración burlesque.​