;

FOTOS. Camila Polizzi es vista en silla de ruedas en el aeropuerto de Santiago

La excandidata a alcaldesa viene de participar en grabaciones para una plataforma de contenido para adultos.

José Campillay

Camila Polizzi es vista en silla de ruedas en el aeropuerto de Santiago

Camila Polizzi sigue dando de qué hablar por sus actividades particulares, principalmente por aquellas que están relacionadas a su reciente incursión en el entretenimiento para mayores.

Hay que recordar que la excandidata a alcaldesa de Concepción había anunciado su debut en Vodscene, una plataforma chilena de contenido directamente pornográfico.

De esta manera, además de sus publicaciones en Arsmate y shows eróticos en clubes nocturnos, suma a su currículum la excursión en películas para adultos.

Bajo este contexto, ahora generó gran revuelo al ser vista en silla de ruedas en el Aeropuerto de Santiago solo días después de su estreno en el sitio xxx.

Revisa también:

ADN

Como era de esperarse, el suceso levantó una serie de especulaciones y rumores en torno a las verdaderas razones de esto.

Si bien la primera reacción es pensar en su estado de salud, muchos usuarios en redes sociales tomaron las fotografías con un poco más de humor y picardía, apelando al contenido y el trabajo que pudo haber realizado para Vodscene.

Por el momento, Polizzi no ha entregado declaraciones ni ha explicado de forma oficial el hecho, siguió la línea de las bromas, reaccionando en sus historias de Instagram con ironía: “Viene buena la película parece”, junto a dos emojis riéndo.

Respecto al material recientemente grabado por la imputada en el ‘Caso Lencería’, tuvo un destape total en Playing Alone, una serie temática del reconocido Netflix nopor’. Además, se adelanta una nueva aparición en dicha producción con inspiración burlesque.​

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad