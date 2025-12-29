Camila Polizzi celebra: “Después de dos años de encierro total, pudimos disfrutar de una tarde de chicas con mis niñas”

La influencer y excandidata a alcaldesa por Concepción, Camila Polizzi (38), vive días distintos tras el fallo de la Corte Suprema que modificó sus medidas cautelares.

El máximo tribunal acogió un recurso de amparo y determinó que la resolución anterior carecía de fundamentación suficiente, restableciendo el arresto domiciliario nocturno en lugar del total.

“Lo primero que sentí fue alivio, fue la noche del lunes a las 23 horas, así que corrí a la habitación de mis hijas, que aún estaban despiertas y no daban más de alegría”, relató la estrella de Arsmate a LUN, sobre el momento en que recibió la noticia.

Esta decisión le permite salir durante el día y trabajar, aunque debe permanecer en su domicilio desde las 22:00 horas. “Bueno, recuperé el día (...) Puedo desplazarme para realizar actividades, proyectos, participar en eventos, trabajar, hacer producciones en exterior, siempre dentro de ese horario”, explicó la influencer.

“En lo práctico, significa volver a hacer trámites, llevar a mis hijas, reunirme con mi defensa, estar en el mundo sin sentir que la vida ocurre del otro lado de la puerta”, complementó.

Recordemos que la excandidata a alcaldesa fue detenida el 28 de noviembre de 2023 por presunta estafa al Gobierno Regional del Biobío por $250 millones mediante fundaciones vinculadas a talleres ficticios.

Hasta el 26 de diciembre de 2025 acumulaba 759 días bajo alguna forma de restricción, la mayoría en arresto total. El juicio oral está fijado para el 19 de enero de 2026, y la Fiscalía solicita ocho años de cárcel por estafa y lavado de activos.

La creadora de contenidos describió este cambio como “el mejor regalo de Navidad” y compartió que su primera salida fue a la peluquería: “Después de dos años de encierro total, pudimos disfrutar de una tarde de chicas con mis niñas. Siempre vamos al salón de Marcos Camano, donde nos hacen sentir bellas y radiantes”.

Al cierre, Camila Polizzi afirmó que enfrenta esta nueva medida cautelar “con orden y prioridades claras. Primero mis hijas siempre. Luego el trabajo para estar sosteniendo la vida real. Con nuevas alianzas y proyectos entretenidos. Estoy trabajando en muchas cosas nuevas. Y, finalmente, enfocándome en reconstruir mi vida personal”.

“Recorriéndome con Concepción. Caminando en la ciudad, en el parque Ecuador. Viendo el atardecer en la Desembocadura. Reconectando con la música en Casa de Salud. Ir al teatro o el cine con mis niñas. Actos simples que reconstruyen después de tanto tiempo”, concluyó.