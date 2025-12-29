;

Camila Polizzi celebra: “Después de dos años de encierro total, pudimos disfrutar de una tarde de chicas con mis niñas”

La excandidata a alcaldesa y actual creadora de contenido, no ocultó su alegría tras la última decisión de la Corte Suprema en torno a su caso.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La influencer y excandidata a alcaldesa por Concepción, Camila Polizzi (38), vive días distintos tras el fallo de la Corte Suprema que modificó sus medidas cautelares.

El máximo tribunal acogió un recurso de amparo y determinó que la resolución anterior carecía de fundamentación suficiente, restableciendo el arresto domiciliario nocturno en lugar del total.

Lo primero que sentí fue alivio, fue la noche del lunes a las 23 horas, así que corrí a la habitación de mis hijas, que aún estaban despiertas y no daban más de alegría”, relató la estrella de Arsmate a LUN, sobre el momento en que recibió la noticia.

Revisa también:

ADN

Esta decisión le permite salir durante el día y trabajar, aunque debe permanecer en su domicilio desde las 22:00 horas. “Bueno, recuperé el día (...) Puedo desplazarme para realizar actividades, proyectos, participar en eventos, trabajar, hacer producciones en exterior, siempre dentro de ese horario”, explicó la influencer.

“En lo práctico, significa volver a hacer trámites, llevar a mis hijas, reunirme con mi defensa, estar en el mundo sin sentir que la vida ocurre del otro lado de la puerta”, complementó.

Recordemos que la excandidata a alcaldesa fue detenida el 28 de noviembre de 2023 por presunta estafa al Gobierno Regional del Biobío por $250 millones mediante fundaciones vinculadas a talleres ficticios.

Hasta el 26 de diciembre de 2025 acumulaba 759 días bajo alguna forma de restricción, la mayoría en arresto total. El juicio oral está fijado para el 19 de enero de 2026, y la Fiscalía solicita ocho años de cárcel por estafa y lavado de activos.

La creadora de contenidos describió este cambio como “el mejor regalo de Navidad” y compartió que su primera salida fue a la peluquería: “Después de dos años de encierro total, pudimos disfrutar de una tarde de chicas con mis niñas. Siempre vamos al salón de Marcos Camano, donde nos hacen sentir bellas y radiantes”.

Al cierre, Camila Polizzi afirmó que enfrenta esta nueva medida cautelar “con orden y prioridades claras. Primero mis hijas siempre. Luego el trabajo para estar sosteniendo la vida real. Con nuevas alianzas y proyectos entretenidos. Estoy trabajando en muchas cosas nuevas. Y, finalmente, enfocándome en reconstruir mi vida personal”.

Recorriéndome con Concepción. Caminando en la ciudad, en el parque Ecuador. Viendo el atardecer en la Desembocadura. Reconectando con la música en Casa de Salud. Ir al teatro o el cine con mis niñas. Actos simples que reconstruyen después de tanto tiempo”, concluyó.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad