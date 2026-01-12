;

Una promesa de La Roja remece el mercado: quedó libre en el extranjero y reforzará a este club chileno

Tras finalizar su vínculo con el Orlando City de la MLS, el seleccionado nacional juvenil Favian Loyola se convertirá en nuevo jugador de Audax Italiano.

Bastián Lizama

Favian Loyola, delantero chileno-estadounidense con pasos por La Roja Sub 20 y que recientemente quedó libre del Orlando City de la MLS, tendría todo listo para vivir su primera experiencia a nivel de clubes en el fútbol chileno.

Según informó el medio partidario Tano Noticias, el jugador de 20 años se convertirá en nuevo refuerzo de Audax Italiano. “¡Cerrado! El mediocampista llega con el pase en su poder tras su paso por Orlando City", afirmó el citado medio.

El joven futbolista firmará contrato por un año y se sumará al equipo dirigido por Gustavo Lema para este 2026, donde además de ver acción en el plano local, dirá presente en la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Cobresal.

Cabe recordar que Favian Loyola viene de cerrar un amargo 2025 en Estados Unidos, ya que además de finalizar su contrato con Orlando City, quedó fuera de la nómina de Nicolás Córdova para disputar el Mundial Sub 20 con La Roja, producto de una seguidilla de lesiones.

En la última temporada, el atacante jugó un total de 19 partidos en la MLS Next Pro (liga de desarrollo antes de llegar al torneo profesional), donde no registró goles y sumó una asistencia frente a Chattanooga FC.

