Tras millonaria inversión: prestigiosa red europea de colegios llega a Chile

El operador internacional cuenta con más de 80 establecimientos en cerca de 30 países.

Sebastián Escares

Durante esta última jornada, se dio a conocer que una destacada red de colegios de Europa llegó a nuestro país.

Se trata de Nord Anglia Education, de origen británico, quienes realizaron una inversión superior a US$1 millón en Trewhela’s School, establecimiento con sede en Providencia y Chicureo, según informó el Diario Financiero.

De acuerdo a lo comunicado por el medio antes citado, la iniciativa tiene por objetivo modernizar los espacios pedagógicos y “promover las metodologías innovadoras”.

La millonaria inversión de Nord Anglia Education en los establecimientos Trewhela’s School ya está completamente ejecutada.

Según consignó el medio antes citado, Roberto Bravo, rector de Trewhela’s School, manifestó que pertenecer a la red internacional "es la oportunidad de intercambiar y conocer prácticas exitosas de otros sistemas educativos.

El hecho de que el establecimiento chileno ingresara a la red de colegios de Nord Anglia Education, les permitirá acceder a una serie de programas educativos compartidos.

En tanto, gracias a la inversión, ahora el recinto cuenta con corredores de juegos sensoriales para alumnos y salas de cowork.

