Competirá directamente con Copec y Shell: la nueva marca que llega a Chile

Durante el pasado 2025 la reconocida empresa internacional de combustibles Gulf inauguró su primera estación de servicios en la región Metropolitana.

Ahora Gulf Oil International anunció de manera oficial su ingreso al mercado chileno de lubricantes, implicando un hito en su expansión en el país y Latinoamérica.

De esta forma, la marca Gulf Oil International competirá directamente con los principales líderes del segmento, como Copec y Shell.

Su ingreso al mercado nacional lo hará a través de una alianza con Refax, empresa chilena que asumirá el rol de distribuidor exclusivo de sus productos, los cuales permitirán el acceso a diversos consumidores a lo largo del país.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la operación incluye la distribución de la línea de lubricantes automotrices de Gulf desde Arica a Parinacota, mediante canales mayoristas y minoristas, además de lubricentros.

El vicepresidente para Sudamérica de Gulf Oil International, Gastón Mienko, detalló que “consideramos que el mercado chileno posee uno de los parques automotores más modernos de la región, lo que demanda productos de calidad superior. Por eso decidimos convertir a Chile en un país estratégico a largo plazo".

En tanto, la alianza busca alcanzar un 5% de la participación de mercado en un mediano plazo, mediante su oferta de lubricantes sintéticos y semisintéticos para motores de diversos vehículos.