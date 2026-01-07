Estudio reveló que los tatuajes podrían afectar al sistema inmune más de lo que se pensaba / Hans Scott

Los tatuajes son cada vez más comunes y socialmente aceptados, pero su impacto en la salud va más allá de lo estético.

Un artículo publicado en The Conversation, detalló que cuando la tinta se inyecta en la dermis, el organismo la reconoce como un cuerpo extraño.

Luego las células inmunes intentan eliminarla, pero al no lograrlo, los pigmentos quedan atrapados en el tejido, lo que explica la permanencia del tatuaje.

Sin embargo, estudios han demostrado que parte de estas partículas puede migrar a través del sistema linfático y acumularse en los ganglios linfáticos, estructuras clave en la defensa del cuerpo.

Las tintas para tatuajes son mezclas químicas complejas. Muchas contienen pigmentos desarrollados originalmente para usos industriales, como pinturas o plásticos, además de trazas de metales pesados.

Incluso, en el caso de las tintas negras, se han detectado hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), algunos clasificados como carcinógenos.

Por ello, el estudio sugiere que estos pigmentos pueden activar de forma prolongada el sistema inmune, provocar inflamación y, en ciertos contextos, incluso alterar la respuesta a vacunas.

En particular, se observó una menor respuesta inmunológica a la vacuna contra el COVID-19 cuando la tinta estaba presente en el sitio de inyección, aunque los expertos aclaran que esto no vuelve inseguras a las vacunas.

Hasta ahora no existe evidencia epidemiológica sólida que vincule directamente los tatuajes con cáncer en humanos. No obstante, estudios en animales indican que algunos pigmentos pueden degradarse con el tiempo, generando subproductos tóxicos.

Los efectos podrían tardar décadas en manifestarse, lo que dificulta su estudio.