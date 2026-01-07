;

FOTO. Estudio reveló que los tatuajes podrían afectar al sistema inmune más de lo que se pensaba

Una investigación sugiere que los pigmentos pueden provocar inflamación y alterar ciertas respuestas inmunes.

Javiera Rivera

Estudio reveló que los tatuajes podrían afectar al sistema inmune más de lo que se pensaba

Estudio reveló que los tatuajes podrían afectar al sistema inmune más de lo que se pensaba / Hans Scott

Los tatuajes son cada vez más comunes y socialmente aceptados, pero su impacto en la salud va más allá de lo estético.

Un artículo publicado en The Conversation, detalló que cuando la tinta se inyecta en la dermis, el organismo la reconoce como un cuerpo extraño.

Luego las células inmunes intentan eliminarla, pero al no lograrlo, los pigmentos quedan atrapados en el tejido, lo que explica la permanencia del tatuaje.

Sin embargo, estudios han demostrado que parte de estas partículas puede migrar a través del sistema linfático y acumularse en los ganglios linfáticos, estructuras clave en la defensa del cuerpo.

Las tintas para tatuajes son mezclas químicas complejas. Muchas contienen pigmentos desarrollados originalmente para usos industriales, como pinturas o plásticos, además de trazas de metales pesados.

Revisa también

ADN

Incluso, en el caso de las tintas negras, se han detectado hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), algunos clasificados como carcinógenos.

Por ello, el estudio sugiere que estos pigmentos pueden activar de forma prolongada el sistema inmune, provocar inflamación y, en ciertos contextos, incluso alterar la respuesta a vacunas.

En particular, se observó una menor respuesta inmunológica a la vacuna contra el COVID-19 cuando la tinta estaba presente en el sitio de inyección, aunque los expertos aclaran que esto no vuelve inseguras a las vacunas.

Hasta ahora no existe evidencia epidemiológica sólida que vincule directamente los tatuajes con cáncer en humanos. No obstante, estudios en animales indican que algunos pigmentos pueden degradarse con el tiempo, generando subproductos tóxicos.

Los efectos podrían tardar décadas en manifestarse, lo que dificulta su estudio.

ADN

AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad