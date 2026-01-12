La noche del pasado domingo 11 de enero se celebró la 83ª edición de los Globos de Oro con una ceremonia de premiación que estuvo marcada por varios momentos especiales.

Entre los aspectos que más llamaba la atención incluso desde la previa estaba la elección de Snoop Dogg como uno de los presentadores, encargado de anunciar el premio al Mejor Podcast (ganado por Good Hang with Amy Poehler).

Había una gran expectativa por el tipo de intervención que podría tener, lo que podía decir y hacer, además de las especulaciones por el estado en el que subiría.

Una vez en el escenario, el rapero animó al público con energía: “Necesito que se suelten un poco. Estos son los doble-G, los doble-G, los Golden Globes, y están con el D-O-doble-G. ¡Así que asegúrense de disfrutar, no sean tan formales! ¡Motívense un poco!“.

Posteriormente, y luego de bromear sobre cómo los podcast le han quitado espacio en las radios de los automóviles, llegó el momento de anunciar al ganador donde tuvo una pequeña censura.

Y si bien la participación de ‘Doggy’ pudo ser censurada retraso habitual para evitar escándalos, diferentes sitios rescataron el momento y lo publicaron, haciéndose viral rápidamente.

“Estoy bastante drogado en este momento. Me tuvieron aquí demasiado tiempo”, fue la frase que soltó mientras abría el sobre con el ganador de la categoría y que no se vió en la transmisión oficial.