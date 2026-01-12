Mark Ruffalo aprovecha los Globos de Oro y apunta contra Donald Trump: “El peor ser humano del mundo”

Estados Unidos ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, con el foco puesto en temas polémicos sobre el manejo en políticas exteriores, así como también en el escenario a nivel local.

Gran parte de las críticas, y la controversia a nivel general, se desarrolla en torno a la administración de Donald Trump, quien divide a la opinión pública entre detractores y adherentes.

Entre sus opositores más reconocidos a nivel mundial está Mark Ruffalo, quien aprovechó la premiación de los Globos de Oros, celebrada la noche del pasado domingo 11 de enero, para arremeter contra el presidente.

Mientras pasaba por la alfombra roja del evento, el actor llamó la atención de los medios por utilizar un pin que decía “sé bueno” y, al ser consultado, explicó que era por lo ocurrido en honor a Renee Nicole Good, la mujer asesinada por el ICE.

“Esto es para Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, declaró Ruffalo a Usa Today, aprovechando la instancia para cuestionar a Trump, asegurando que “miente sobre lo que está pasando”.

“Estamos en medio de una guerra con Venezuela, un país que hemos invadido ilegalmente. Le está demostrando a todo el mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad”, añadió.

“Ese tipo es un delincuente convicto; un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano del mundo. Si confiamos en la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”, complementó el intérprete con duros términos.

La estrella de Hollywood describió el clima actual como una distorsión de los valores que, a su juicio, deberían representar al país, siendo irónico si se tiene el cuenta lo que dice representar el mandatario.

Lamentó el hecho de que haya gente viviendo con miedo, reconociendo ser uno de ellos, pero que hoy no ve a EE. UU. en un buen momento: “Amo a este país. Y lo que veo aquí no es Estados Unidos”.