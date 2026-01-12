;

Revelan al jugador de Colo Colo que llamó a Leandro Fernández para llevarlo a los albos: esta fue su respuesta

El delantero argentino, desechado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile, surgió como opción para reforzar al “Cacique”.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Leandro Fernández se convirtió en uno de los grandes protagonistas del actual mercado de pases del fútbol chileno. El delantero argentino fue “borrado” por el nuevo entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, y deberá buscar nuevo club para la temporada 2026.

Si bien el atacante tendría todo listo para continuar su carrera en Argentinos Juniors, el panorama pudo ser muy diferente, ya que según reveló La Tercera, el jugador de 34 años fue sondeado por el archirrival del elenco laico, Colo Colo.

“Los albos traspasaron el ámbito de la intención y realizaron una gestión tan concreta como secreta para acercarse al ariete”, detalló el citado medio.

“Al menos, para sondear su disposición para iniciar potenciales negociaciones, en el entendido de que quedaría libre y que, en esa condición, no habría que iniciar tratativas con la U para conseguir sus servicios”, agregó.

Lo sorpresivo es que Colo Colo habría utilizado como intermediario a su goleador Javier Correa, quien tiene cercanía con Fernández: “El Cacique utilizó un particular intermediario: Javier Correa. El goleador albo y el saliente delantero de Universidad de Chile se conocen bien, por su paso por el fútbol transandino”.

Eso sí, desde los albos nunca llegaron a hacerle una oferta formal para cruzar la vereda. “Fernández recibió el contacto de buena forma. De hecho, meditó la posibilidad de defender a los albos, pese a que el cruce de vereda le habría implicado perder el capital que había acumulado y que provocó la fuerte reacción cuando se supo que no entraría en los planes de la U: el aprecio de los hinchas del equipo laico", añadió el matutino.

