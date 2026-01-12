;

Deportes Concepción vuelve a golpear el mercado y ficha a otro ex Colo Colo: ya suma 15 refuerzos para 2026

El cuadro penquista sumó una nueva incorporación de cara a la próxima temporada en Primera División.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Concepción sigue sumando refuerzos para la temporada 2026, donde concretará su esperado regreso a la Primera División. Ahora, el cuadro penquista oficializó el fichaje de Brayan Véjar, proveniente de Unión Española.

“¡Bienvenido al León! Brayan ya se incorporó a los entrenamientos y junto al resto de los Leones se prepara para dejarlo todo por la Lila”, escribió el club en redes sociales.

Revisa también:

ADN

El lateral izquierdo, de 30 años, arriba al cuadro de Collao en condición de préstamo desde los “Hispanos”, elenco con el que descendió a la Primera B durante la temporada 2025.

En su última campaña en Independencia, Véjar disputó un total de 20 partidos oficiales entre el Campeonato Nacional, la Copa Chile y Copa Sudamericana, acumulando 920 minutos y registrando un gol y dos asistencias.

El futbolista también cuenta con pasos por Huachipato, Palestino y Colo Colo, donde supo levantar seis títulos: dos torneos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.

Con esta nueva incorporación, Deportes Concepción sumó a su decimoquinto fichaje para la temporada 2026, en una plantilla que ya cuenta con nombres de peso como Nery Veloso, Misael Dávila, Aldrix Jara, Leonardo Valencia y el brasileño César Dutra, entre otros.

Los 15 refuerzos que suma Deportes Concepción para el 2026

  1. Matías Cavalleri (CS Alagoano, Brasil)
  2. Aldrix Jara (Cobreloa)
  3. Cristián Suárez (Palestino)
  4. Ignacio Mesías (Unión La Calera)
  5. Ethan Espinoza (Santiago Wanderers)
  6. Javier Rojas (Colo Colo)
  7. Norman Rodríguez (Carabobo FC, Venezuela)
  8. Jorge Henríquez (Cobresal)
  9. Leonardo Valencia (Audax Italiano)
  10. Mauricio Vera (Boston River, Uruguay)
  11. Misael Dávila (Deportes Iquique)
  12. César Dutra (Boavista, Portugal)
  13. Fausto Grillo (Atlético Tucumán)
  14. Nery Veloso (San Luis de Quillota)
  15. Brayan Véjar (Unión Española)

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad