Deportes Concepción vuelve a golpear el mercado y ficha a otro ex Colo Colo: ya suma 15 refuerzos para 2026

Deportes Concepción sigue sumando refuerzos para la temporada 2026, donde concretará su esperado regreso a la Primera División. Ahora, el cuadro penquista oficializó el fichaje de Brayan Véjar, proveniente de Unión Española.

“¡Bienvenido al León! Brayan ya se incorporó a los entrenamientos y junto al resto de los Leones se prepara para dejarlo todo por la Lila”, escribió el club en redes sociales.

El lateral izquierdo, de 30 años, arriba al cuadro de Collao en condición de préstamo desde los “Hispanos”, elenco con el que descendió a la Primera B durante la temporada 2025.

En su última campaña en Independencia, Véjar disputó un total de 20 partidos oficiales entre el Campeonato Nacional, la Copa Chile y Copa Sudamericana, acumulando 920 minutos y registrando un gol y dos asistencias.

El futbolista también cuenta con pasos por Huachipato, Palestino y Colo Colo, donde supo levantar seis títulos: dos torneos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.

Con esta nueva incorporación, Deportes Concepción sumó a su decimoquinto fichaje para la temporada 2026, en una plantilla que ya cuenta con nombres de peso como Nery Veloso, Misael Dávila, Aldrix Jara, Leonardo Valencia y el brasileño César Dutra, entre otros.

Los 15 refuerzos que suma Deportes Concepción para el 2026