Rally Dakar 2026: estos fueron los resultados de los pilotos chilenos hoy lunes en la etapa 8

Este lunes, se desarrolló la octava etapa del Rally Dakar 2026, que contempló un recorrido de 483 kilómetros de especial cronometrados alrededor de la ciudad de Wadi Ad Dawasir, en Arabia Saudita.

En las motos, José Ignacio Cornejo registró el octavo mejor tiempo al completar la prueba en 4H 43′52″, resultado que le permite sostener el sexto lugar en la clasificación general con un crono total de 34h04′48″, a 45′58″ del líder de la categoría, el argentino Luciano Benavides.

Por otro lado, Ruy Barbosa mantuvo su buen desempeño y remató en el 17° lugar con un tiempo de 4h55′59 para sumar un total de 36h55′20″ y situarse en la 13ª ubicación de la general.

En tanto, Tomás de Gavardo arribó en el puesto 41° con un tiempo de 5h39′43″ para totalizar 40h43′58″ y situarse 30° en la tabla acumulada de tiempos.

“Chaleco” López ganó un puesto en la general

En los coches, Francisco “Chaleco” López completó la octava etapa en la quinta posición de la categoría SSV con un tiempo de 5h09′35″, quedando a 5′20″ del ganador de la prueba, el estadounidense Brock Heger.

Con este resultado, el curicano saltó del sexto al quinto lugar de la clasificación general por el abandono del portugués Guerreiro con un crono total de 38h36′29″, ubicándose a 1h50′01″ de Heger y a una hora de la zona de podio.

En la categoría Challenger, Ignacio Casale fue quinto con un tiempo de 4h58′58, a 3′20″ de la ganadora de la carrera, la neerlandesa Puck Klaasen. Con esto, se ubicó séptimo en la general con 38h10′37″, a 1h52′ del líder, el español Pau Navarro.

Lucas Del Río, en tanto, fue 12° con un crono de 5h12′39″, un resultado que le permite mantenerse en la tercera posición de la clasificación general con un tiempo total de 36h58′51″, a 40′46″ del hispano.

En Ultimate, Hernán Garcés acabó 36° este lunes y en la clasificación general se encuentra 27°, a 04h07′18′' del líder de la categoría, el catarí Nasser Al Attiyah.

Este martes se correrá la novena etapa del Rally Dakar 2026 con un recorrido entre Wadi ad Dawasir y el Campamento Refugio con 418 kilómetros de especial y 123 de enlace.