Tras rechazo de Francisca Crovetto: otra destacada deportista nacional suena como ministra del Deporte de Kast

A solo meses del cambio de mando, el diseño del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast comienza a tomar forma definitiva. Mientras se mantienen bajo reserva los nombres del equipo económico y político, la cartera del Ministerio del Deporte se ha convertido en foco de especulaciones tras la caída de varias opciones preliminares. En este escenario, un nombre ha irrumpido con fuerza en las últimas horas: la destacada lanzadora de bala, Natalia Ducó.

La búsqueda del titular para esta secretaría de Estado no ha sido sencilla. Inicialmente, se sondearon figuras de alto perfil como la medallista de oro en París, Francisca Crovetto, el ex capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, e incluso la actual diputada y ex maratonista Erika Olivera. Sin embargo, ante la negativa o inviabilidad de estas cartas, la administración entrante habría fijado sus ojos en la deportista de 36 años.

La sombra del doping

Según información recogida por Meganoticias, Ducó habría sido la escogida por Kast para ser el nuevo rostro del deporte nacional. No obstante, su designación no está exenta de polémica y genera “ciertas inquietudes” en el círculo de hierro del mandatario electo, principalmente porque su figura no concita un “consenso absoluto” ni en el mundo del deporte ni entre las autoridades políticas.

El principal obstáculo radica en el episodio más oscuro de su carrera. En abril de 2018, la atleta fue sancionada drásticamente por el Tribunal de Expertos en Dopaje con tres años de suspensión tras arrojar positivo por GHRP-6, una hormona liberadora de hormona del crecimiento. Este antecedente es el gran “pero” que pesa sobre su currículum para asumir un cargo de confianza pública.

Reinvención y lazos actuales

Pese a la mancha en su historial, los defensores de su nombramiento destacan su capacidad de resiliencia. Tras cumplir el castigo, Ducó regresó a la alta competencia y logró redimirse ganando su cuarto oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, demostrando vigencia deportiva.

Además, la séptima lugar en Londres 2012 ha mantenido un vínculo estrecho con la institucionalidad vigente. Durante el último tiempo ha colaborado activamente con el Instituto Nacional del Deporte (IND), desempeñándose incluso como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares en 2024, lo que le ha permitido ganar experiencia en la gestión y promoción de políticas públicas deportivas, un activo que el futuro gobierno valora para su instalación en marzo.