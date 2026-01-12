“No tenemos noticias”: Kaiser admite que el “PNL no se siente cómodo” por falta de claridad en armado del gabinete de Kast

Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), reconoció la incomodidad de su colectividad por la falta de información sobre el rol que podrían tener los libertarios en el diseño del gabinete de José Antonio Kast, luego de confirmar que él no integrará ese equipo.

“El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa”, afirmó el diputado, al señalar que no existe claridad sobre la planificación ni el diseño de una futura administración. “Como no tenemos noticia todavía de qué es lo que va a suceder, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo”, sostuvo.

Kaiser descartó que el debate esté centrado en cargos y aseguró que la incertidumbre es generalizada.

“Nosotros no estamos en política para repartirnos cargos” y “tampoco tengo la impresión de que el resto de los partidos tenga mucho más información”, dijo, agregando que hoy “uno como que navega un poco en la niebla”.

“Significa estar interviniendo”

El parlamentario explicó que la preocupación apunta a la arquitectura del próximo gobierno.

“Si nosotros estamos considerados y podemos hacer un aporte, perfecto. Si no estamos considerados, también perfecto”, afirmó, subrayando que no busca victimizarse: “El equipo del Presidente de la República está armando su nuevo gabinete con los criterios que consideran correctos”.

En paralelo, Kaiser encabezó un llamado del PNL para suspender las relaciones diplomáticas con Cuba, acusando intervención en asuntos internos.

“El hecho de que (el embajador) esté permanentemente en reuniones con un partido político significa estar interviniendo”, señaló, y cuestionó al Partido Comunista al plantear “dónde están las lealtades, si están con Cuba o están con Chile”.