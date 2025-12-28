“Conversaciones permanentes”: Republicanos confirma negociaciones con el Partido Nacional Libertario y aborda nombres para el próximo gobierno

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, confirmó este domingo que existen negociaciones en curso con el Partido Nacional Libertario (PNL) para su eventual incorporación al próximo gobierno, asegurando que las conversaciones se han mantenido “de manera permanente” y que todo apunta a que terminarán integrándose al oficialismo que asumirá el 11 de marzo.

La líder de la colectividad del presidente electo, José Antonio Kast, explicó en Estado Nacional de TVN que, si bien el PNL aún no define formalmente su postura, el diálogo con la colectividad liderada por Johannes Kaiser ha sido constante.

“Ellos están definiendo si van a estar o no en el gobierno“, señaló, subrayando la necesidad de contar con un oficialismo cohesionado para enfrentar la agenda legislativa, especialmente en materia de seguridad. ”“Ha habido conversaciones con ellos de manera permanente”, indicó.

En ese contexto, remarcó que el nuevo gobierno necesitará un Congreso “fuerte y afiatado”, considerando que varias de las medidas prioritarias requerirán quórums especiales. “Necesitamos un oficialismo unido”, afirmó.

El baile de nombres

Durante la entrevista, Hurtado también abordó el proceso de conformación de equipos y el “baile de nombres” que rodea al futuro gabinete.

En materia de seguridad, sostuvo que el presidente electo se ha tomado el tiempo necesario para adoptar “la mejor decisión”, sin confirmar nombres, aunque reconoció que Rodolfo Carter sigue siendo una figura relevante en ese debate.

En el ámbito de la salud, confirmó que uno de los nombres que suena con fuerza es el del exsubsecretario Luis Castillo, junto a otros médicos que han participado activamente en las comisiones programáticas. También destacó la eventual incorporación del economista José Luis Daza a un rol clave del gabinete, señalando que sería “un tremendo aporte”, aunque evitó confirmar su designación.

Respecto a Cancillería, Hurtado valoró el perfil de Francisco Pérez Mackenna, destacando su experiencia para atraer inversión extranjera y reposicionar a Chile en los mercados internacionales.

Finalmente, reiteró que todas las definiciones están en manos del Presidente electo y que, como partido, Republicanos mantendrá una postura disciplinada y ordenada en el proceso de instalación del nuevo gobierno.