;

“Conversaciones permanentes”: Republicanos confirma negociaciones con el Partido Nacional Libertario y aborda nombres para el próximo gobierno

La secretaria general del partido, Ruth Hurtado, afirmó que los libertarios evalúan integrarse al oficialismo y destacó la necesidad de un Congreso unido para la agenda de seguridad.

ADN Radio

Agencia Uno

Agencia Uno

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, confirmó este domingo que existen negociaciones en curso con el Partido Nacional Libertario (PNL) para su eventual incorporación al próximo gobierno, asegurando que las conversaciones se han mantenido “de manera permanente” y que todo apunta a que terminarán integrándose al oficialismo que asumirá el 11 de marzo.

La líder de la colectividad del presidente electo, José Antonio Kast, explicó en Estado Nacional de TVN que, si bien el PNL aún no define formalmente su postura, el diálogo con la colectividad liderada por Johannes Kaiser ha sido constante.

ADN

19 de diciembre del 2021/Santiago Rojo Edwards, Senador del Partido Republicano espera en su comando los votos de las elecciones presidenciales. FOTO: DANIEL ARAYA MARTIN/AGENCIAUNO / Daniel Araya Martin

Ellos están definiendo si van a estar o no en el gobierno“, señaló, subrayando la necesidad de contar con un oficialismo cohesionado para enfrentar la agenda legislativa, especialmente en materia de seguridad. ”“Ha habido conversaciones con ellos de manera permanente”, indicó.

En ese contexto, remarcó que el nuevo gobierno necesitará un Congreso “fuerte y afiatado”, considerando que varias de las medidas prioritarias requerirán quórums especiales. “Necesitamos un oficialismo unido”, afirmó.

Revisa también

ADN

El baile de nombres

Durante la entrevista, Hurtado también abordó el proceso de conformación de equipos y el “baile de nombres” que rodea al futuro gabinete.

En materia de seguridad, sostuvo que el presidente electo se ha tomado el tiempo necesario para adoptar “la mejor decisión”, sin confirmar nombres, aunque reconoció que Rodolfo Carter sigue siendo una figura relevante en ese debate.

ADN

En el ámbito de la salud, confirmó que uno de los nombres que suena con fuerza es el del exsubsecretario Luis Castillo, junto a otros médicos que han participado activamente en las comisiones programáticas. También destacó la eventual incorporación del economista José Luis Daza a un rol clave del gabinete, señalando que sería “un tremendo aporte”, aunque evitó confirmar su designación.

Respecto a Cancillería, Hurtado valoró el perfil de Francisco Pérez Mackenna, destacando su experiencia para atraer inversión extranjera y reposicionar a Chile en los mercados internacionales.

Finalmente, reiteró que todas las definiciones están en manos del Presidente electo y que, como partido, Republicanos mantendrá una postura disciplinada y ordenada en el proceso de instalación del nuevo gobierno.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad