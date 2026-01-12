;

“¿Qué nombres le pongo a las balas?”: chats revelan cruda planificación del asesinato de Cristóbal Miranda Concepción

Mensajes de Instagram revelan planificación del ataque que terminó con la vida del joven penquista.

Nelson Quiroz

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó este lunes la solicitud de revocar la prisión preventiva de Agustín Saavedra, uno de los imputados por el homicidio del joven Cristóbal Miranda, ocurrido la noche de Año Nuevo en Talcahuano.

La defensa del acusado había pedido modificar la medida por arresto domiciliario, argumentando que Saavedra no habría golpeado directamente a la víctima y que mantenía una conducta intachable, colaborando con la investigación y sometiéndose voluntariamente a la toma de ADN.

Durante la audiencia, el abogado querellante Remberto Valdez, representante de la familia Miranda, presentó nuevos antecedentes que reforzarían la peligrosidad de los imputados.

Se trata de conversaciones extraídas de un chat grupal de Instagram denominado “Tokyo Manji” o “la Jauría del Biobío”, en las que los integrantes planeaban actos de violencia con expresiones como: “¿A quién hay que matar?”, “¿Qué nombres le pongo a las balas?” y “Tenemos aura de mafia”. Según Valdez, estos mensajes evidencian organización previa, desprecio por la vida humana y un contexto de agresión deliberada.

Tras escuchar a las partes, la ministra Viviana Iza descartó la existencia de una riña fortuita y subrayó la superioridad numérica de los atacantes, determinando que los antecedentes confirman la necesidad de mantener la prisión preventiva. Además, sostuvo que la libertad de Saavedra representaría un riesgo para la seguridad de la sociedad y para el correcto desarrollo de la investigación.

El homicidio de Cristóbal Miranda, de 20 años, conmocionó a la región del Biobío. Su hermano Vicente Miranda realizó un desgarrador llamado a la justicia a través de redes sociales: “Vi cómo mataban a mi hermano en mi propia cara… que no se olvide y que no le vuelva a pasar a nadie nunca más”, expresó, generando una ola de apoyo bajo la consigna #JusticiaParaCristóbal.

Hasta ahora, tanto Agustín Saavedra (20) como Luciano Gutiérrez (19) permanecen en prisión preventiva por homicidio calificado, mientras la investigación continúa con un plazo fijado de cuatro meses para esclarecer todos los hechos y responsabilidades.

