;

Museo expuso huesos de mamut por 70 años, pero eran de otro animal

Un análisis de ADN y datación por radiocarbono reveló que los fósiles, descubiertos en 1951, no pertenecían al animal prehistórico.

Mario Vergara

Museo expuso huesos de mamut por 70 años, pero eran de otro animal

Museo expuso huesos de mamut por 70 años, pero eran de otro animal / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

Un sorprendente descubrimiento científico ha sacudido los archivos del Museo del Norte de la Universidad de Alaska, luego de que un estudio revelara que unos huesos clasificados durante siete décadas como pertenecientes a mamuts lanudos corresponden, en realidad, a una especie completamente diferente.

Los fósiles, descubiertos originalmente en 1951 por el arqueólogo Otto Geist en la región de Beringia, habían permanecido almacenados bajo la premisa de ser restos de megafauna del Pleistoceno, dada su apariencia y ubicación geográfica.

El error quedó al descubierto gracias al programa “Adopta un Mamut”, que permitió financiar la datación por radiocarbono de las piezas. Los resultados arrojaron que los huesos tenían entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad, una fecha demasiado reciente para un mamut, especie que se extinguió mayoritariamente hace 13.000 años. “Si hubiera sido preciso, estos resultados habrían sido el fósil de mamut más joven jamás registrado”, explicaron los investigadores en su publicación en el Journal of Quaternary Science.

Revisa también:

ADN

Pistas marinas y ADN

La clave para resolver la identidad real de los huesos estuvo en su composición química. Los análisis mostraron niveles inusualmente altos de isótopos de nitrógeno-15 y carbono-13, marcadores típicos de la vida marina y no de herbívoros terrestres. Ante la duda, los expertos extrajeron ADN mitocondrial y lo compararon con especies actuales, confirmando que los restos pertenecían a una ballena franca del Pacífico Norte y a una ballena Minke.

Este hallazgo, sin embargo, ha abierto un nuevo misterio: ¿Cómo llegaron restos de ballenas al interior de Alaska, a más de 400 kilómetros de la costa más cercana? El equipo liderado por el biogeoquímico Matthew Wooller baraja tres hipótesis: una incursión de ballenas por antiguos ríos (considerada poco probable), el transporte de los huesos por humanos antiguos desde la costa, o un simple error administrativo en la colección de Geist, mezclando especímenes de distintas procedencias. Aunque el enigma geográfico persiste, la ciencia ha logrado descartar definitivamente a estos especímenes como los últimos sobrevivientes de los mamuts.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad