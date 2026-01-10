Famoso actor de “Field of Dreams” y “La Vengaza de los Nerd” es acusado por abuso sexual a dos niños actores

Un nuevo escándalo de proporciones mayores golpea a la industria del entretenimiento estadounidense. El reconocido actor y director Timothy Busfield, de 68 años, se encuentra en el centro de una investigación criminal luego de que el Departamento de Policía de Albuquerque, Nuevo México, emitiera una orden de arresto en su contra este 9 de enero de 2026. La justicia lo requiere por graves acusaciones de abuso sexual infantil perpetrado contra dos hermanos menores de edad.

El veterano de la industria, galardonado con un Emmy en 1991 por la serie Thirtysomething y famoso por su rol en The West Wing, enfrenta dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo de abuso infantil. Los hechos imputados habrían ocurrido en el set de filmación de la serie The Cleaning Lady (Fox), producción en la que Busfield ejercía como director y donde las presuntas víctimas, ambos de 11 años, trabajaban como actores.

La táctica del “Tío Tim”

Según los informes policiales citados en la orden de detención, los abusos se extendieron entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024. Los documentos detallan un patrón de comportamiento depredador en el que Busfield se hizo llamar “Uncle Tim” (Tío Tim) para ganar la confianza de los niños. Lo que comenzó con supuestos “juegos inocentes” y cosquillas, escaló rápidamente a tocamientos inapropiados en zonas genitales y glúteos sobre la ropa.

Expertos del Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH), involucrados en la pericia, identificaron claros signos de “grooming” o acondicionamiento. La investigación apunta a que el director se infiltró en el núcleo familiar mediante regalos navideños e invitaciones sociales, aprovechando su posición de poder para quedar a solas con los menores en el set. Padres y testigos señalaron que, tras la llegada del director, se relajaron los controles: se retiraron los iPads de monitoreo y un asistente de producción admitió que los niños quedaron sin supervisión en reiteradas ocasiones.

Secuelas y defensa

La alerta se encendió en noviembre de 2024, cuando un médico del UNMH notificó a las autoridades tras evaluar a las víctimas. Uno de los hermanos, quien relató que los abusos comenzaron cuando tenía apenas 7 años, fue diagnosticado posteriormente con trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad severa y problemas conductuales derivados de las agresiones.

En su defensa, Busfield negó categóricamente las acusaciones durante un interrogatorio en 2024. Según el affidavit, el director admitió haber realizado “juegos juguetones” para distender el ambiente, declarando que “es altamente probable que los haya cosquilleado, pero nada raro”. Su teoría es que las denuncias responden a una “venganza” de los padres debido a que los niños no fueron recontratados para la temporada final de la serie.

Por su parte, la productora Warner Bros. realizó una investigación interna sobre el caso, concluyendo que las alegaciones no pudieron ser corroboradas en su momento. Cabe destacar que este no es el primer cuestionamiento contra Busfield, quien ya había enfrentado acusaciones de índole sexual en 1994 y 2012, aunque ninguna prosperó judicialmente hasta la actual orden de captura.