“Desde 1998 esta persona me persigue”: Harold Mayne-Nicholls se trenzó a golpes con el padre de José Antonio Neme

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls fue denunciado ante Carabineros por el periodista y exconcejal Antonio Neme, padre del periodista de Mega, José Antonio Neme, quien lo acusa de haberlo agredido a golpes en el Country Club de La Reina durante la jornada de este martes.

Según Neme, el incidente se originó tras un intercambio verbal en el estacionamiento del recinto. “Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial”, relató. El exedil de Maipú ingresó una denuncia por lesiones leves en la 37ª Comisaría de Vitacura (parte N° 4713) y posteriormente constató lesiones en un Cesfam, señalando heridas en el labio. “Yo sí me defendí también”, añadió, consigna Emol.

Mayne-Nicholls, que este miércoles se encontraba en la Región del Biobío por actividades de campaña, reconoció la discusión y afirmó que el conflicto con Neme se remonta a 1998. Sostuvo que desde entonces “me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales”.

Sobre el hecho puntual, el ex presidente de la ANFP indicó que oyó insultos desde los estacionamientos y, al acercarse, identificó a Neme. “Él me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y en ese instante se produjo un forcejeo”, relató. Agregó que en 1998 denunció a Neme “por reventa ilegal de entradas en los estadios” y que desde entonces habría existido una “provocación permanente”.

El abanderado reconoció que su reacción no fue la adecuada para un candidato presidencial y ofreció disculpas públicas: “Entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar… por esta razón, extiendo mis disculpas a la ciudadanía”.

Con la denuncia ingresada, corresponderá a la Fiscalía y a Carabineros determinar los pasos investigativos, que podrían incluir citación de ambas partes, revisión de eventuales cámaras de seguridad, levantamiento de informes médicos y declaraciones de testigos. Hasta ahora, ambas versiones admiten un intercambio de golpes, difiriendo en quién inició la agresión.

Desde los comandos no se informó de acciones legales adicionales inmediatas. El episodio se produce en plena campaña y vuelve a instalar en la agenda la escalada de tensiones personales entre figuras políticas y mediáticas, así como el llamado de partidos y candidatos a resguardar el tono del debate público.