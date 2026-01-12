;

Fundación Iguales alerta gravedad por oficio de Contraloría: Pide datos personales de niños en programas de identidad de género

La ONG acusó que el órgano fiscalizador solicitó nombres, RUN y antecedentes médicos individualizados, advirtiendo una vulneración a la confidencialidad de los pacientes menores de edad.

Mario Vergara

Una situación de “especial gravedad” alertó este lunes la Fundación Iguales, luego de revelar que la Contraloría General de la República ha solicitado a diversos servicios del sistema de salud información detallada e individualizada sobre niños, niñas y adolescentes (NNA) que son usuarios de programas de acompañamiento a la identidad de género.

Según denunció la organización, el requerimiento del ente fiscalizador no se limita a cifras estadísticas, sino que exige antecedentes específicos como nombre, RUN, sexo registral e identidad de género, además de otros datos sensibles asociados a sus procesos de atención en salud y acompañamiento psicosocial.

Confidencialidad bajo amenaza

Desde la fundación advirtieron que esta acción vulnera la normativa vigente, específicamente la Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia (Ley N°21.430). Esta legislación establece un deber estricto de reserva sobre los registros médicos y escolares de los menores, precisamente para evitar su exposición.

María José Cumplido, Directora Ejecutiva de Fundación Iguales, fue categórica al cuestionar el método utilizado por el organismo de control. “Que la Contraloría solicite datos individualizados de niños y niñas trans en programas de acompañamiento es un hecho grave”, sostuvo.

La directora enfatizó que, si bien la fiscalización del uso de recursos públicos es “legítima y necesaria”, esta debe realizarse dentro de los límites legales, priorizando siempre el interés superior del niño. “Fiscalizar es necesario, pero no puede hacerse exponiendo datos sensibles ni poniendo en riesgo a niños y niñas”, agregó Cumplido.

Petición de corrección

Ante el riesgo de estigmatización que implica la creación de nóminas con identidades de menores en procesos de transición o acompañamiento, Fundación Iguales solicitó formalmente que esta exigencia sea corregida.

La propuesta de la organización es que cualquier proceso de auditoría se realice mediante información anonimizada o agregada. De esta forma, aseguran, se permite al Estado cumplir con su rol fiscalizador sin pasar a llevar la privacidad y los derechos fundamentales de una población infantil particularmente vulnerable.

