Ojo a los que dicen “esto es propiedad privada”: la cuantiosa multa que arriesgan quienes impiden el paso a playas
Desde el Gobierno realizaron un llamado a denunciar cuando se enfrentan a la situación.
Durante la época de verano muchas personas aprovechan de salir a realizar diversos panoramas al aire libre.
Para los chilenos una de las opciones preferidas durante la temporada estival es visitar playas, lagos o ríos.
Sin embargo, en algunas ocasiones veraneantes se han topado con situaciones incómodas en las que terceros les niegan el acceso a playas aludiendo a que “es propiedad privada”.
¿Cuál es la multa?
Desde el Gobierno señalaron que aquellas personas que impiden el acceso a playas arriesgan multas que van desde los $600.000 hasta los $6.000.000, dependiendo el caso.
“Todas las personas tienen derecho a acceder a playas de mar, ríos o lagos, ya que son bienes nacionales de uso público”, detallan.
En ese sentido, el Gobierno hizo un llamado a denunciar cuando:
- No exista ningún tipo de acceso.
- Exista un único acceso que esté cerrado.
- Un tercero impida, controle o cobre por el acceso.
