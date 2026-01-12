;

Ojo a los que dicen “esto es propiedad privada”: la cuantiosa multa que arriesgan quienes impiden el paso a playas

Desde el Gobierno realizaron un llamado a denunciar cuando se enfrentan a la situación.

Sebastián Escares

Ojo a los que dicen "esto es propiedad privada": la cuantiosa multa que arriesgan quienes impiden el paso a playas

Ojo a los que dicen “esto es propiedad privada”: la cuantiosa multa que arriesgan quienes impiden el paso a playas / Leonardo Rubilar

Durante la época de verano muchas personas aprovechan de salir a realizar diversos panoramas al aire libre.

Para los chilenos una de las opciones preferidas durante la temporada estival es visitar playas, lagos o ríos.

ADN

Sin embargo, en algunas ocasiones veraneantes se han topado con situaciones incómodas en las que terceros les niegan el acceso a playas aludiendo a que “es propiedad privada”.

¿Cuál es la multa?

Desde el Gobierno señalaron que aquellas personas que impiden el acceso a playas arriesgan multas que van desde los $600.000 hasta los $6.000.000, dependiendo el caso.

Todas las personas tienen derecho a acceder a playas de mar, ríos o lagos, ya que son bienes nacionales de uso público”, detallan.

En ese sentido, el Gobierno hizo un llamado a denunciar cuando:

  • No exista ningún tipo de acceso.
  • Exista un único acceso que esté cerrado.
  • Un tercero impida, controle o cobre por el acceso.

