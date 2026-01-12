;

FOTO. Detenido en el Aeropuerto de Arica: hombre pretendía ingresar peligrosa droga adherida a su cuerpo

El individuo fue sorprendido con siete paquetes de estupefacientes por el personal de seguridad, quienes dieron cuenta a funcionarios policiales.

Pablo Castillo

Nayadet Oyarzún

Detectives de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta detuvieron a un sujeto de nacionalidad chilena por el delito flagrante de tráfico de drogas en el aeropuerto de Arica.

El individuo fue sorprendido mientras realizaba el embarque por el personal de seguridad, quienes se percataron de bultos en su vestimenta, activando la intervención de los detectives de la Avanzada Antinarcóticos de Chacalluta.

Tras la fiscalización, se constató que portaba siete paquetes con ketamina en su cuerpo, sustancia que pretendía trasladar desde el norte del país hasta la Región Metropolitana.

Los antecedentes del procedimiento fueron entregados por el subprefecto Marco Vergara, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Arica.

“Se da cuenta de la detención de una persona de nacionalidad chilena por el delito de infracción al artículo tercero de la Ley 20.000, quien intentó trasladar droga desde la ciudad de Arica hasta la Región Metropolitana, vía aérea, por el aeropuerto de Chacalluta”, señaló.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el procedimiento. “El origen de este procedimiento tiene relación con el trabajo coordinado entre la seguridad aeroportuaria y la PDI”, explicó.

En total, se requisaron 2,19 kilos de ketamina en polvo. En cuanto al imputado, este fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía local por instrucción del Ministerio Público.

