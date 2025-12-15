El exportero nacional, Claudio Bravo, vivió un incómodo momento este fin de semana en medio de una actividad en su completo deportivo El Uno, ubicado en la comuna de Buin.

Mientras firmaba autógrafos a los niños y niñas presentes en el lugar, el creador de contenido, conocido en TikTok como @metodohidrogenesis, se acercó al bicampeón de América con La Roja y le realizó una particular consulta.

“Don Claudio, una pregunta: ¿Usted qué le recomienda a los niños, tomar bebida o tomar agua?”, le consultó el joven al exgolero del Barcelona, quien se quedó paralizado por varios segundos.

“¿Qué crees tú que es más sano? Lógicamente el agua po’ amigo”, respondió Bravo. El registro superó el millón de reproducciones y varios usuarios criticaron al otrora arquero por su forma de contestar.

Luego, en la descripción del video, el tiktoker explicó la intención de la pregunta: “Cómo descolocar a un profesional en menos de un segundo. Le pregunté al mejor arquero que ha tenido Chile ¿qué es mejor para hidratarse: bebida o agua?“.

“Cuando este mensaje viene de referentes reales del deporte, hace clic inmediato en quienes los admiran. La respuesta es tan obvia… y a la vez tan olvidada por muchos jóvenes que hoy eligen bebidas saborizadas creyendo que hidratan", agregó.