Reportan bloqueo de pasaportes pese a estar vigentes: así puedes verificar el estado de tu documento

Desde Registro Civil emitieron un comunicado explicando la razón detrás del bloqueo masivo a usuarios.

Sebastián Escares

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante las últimas jornadas, diversos veraneantes han reportado el bloqueo inesperado de sus pasaportes pese a estar vigentes y con fecha de expiración en años posteriores.

Mediante las redes sociales una gran cantidad de usuarios denunciaron que el estado de su documento aparecía en los sistemas como “no vigente”.

La usuaria de TikTok, Daniella Anziani, comentó que recibió una llamada telefónica en la que le informaron que su pasaporte había sido bloqueado producto de un “error”.

No obstante, otros viajeros no recibieron un aviso previo y tuvieron que comenzar a revisar en internet el estado actual de su documento. Ahí, muchos detectaron que su pasaporte estaba bloqueado.

Ante ello, Registro Civil emitió un comunicado en el que explicaron que el bloqueo radica en “revisiones administrativas específicas” y cuando se percibe este tipo de situación, se contacta directamente con los afectados.

Así puedes revisar el estado de tu pasaporte en Chile

En caso de que viajes al extranjero, para evitar cualquier tipo de contratiempo, se puede verificar en línea el estado del pasaporte.

Para revisarlo, los usuarios deben ingresar al sitio web del Registro Civil (disponible aquí), en donde hay que digitar el RUT y escribir el número del documento.

