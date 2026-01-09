Cae nuevo implicado en la estafa a Amparo Noguera: el golpe millonario suma al octavo detenido

Durante las últimas jornadas se ha hablado bastante sobre la estafa realizada a Amparo Noguera por parte de una organización criminal, saliendo a la luz diversos antecedentes y datos sobre el modus operandis.

Mediante investigaciones y el trabajo policial, la Policía de Investigaciones (PDI) capturó en La Pintana a otro integrante de la banda responsable de defraudar $700 millones a la actriz, en un golpe que suma $1.000 millones en perjuicios totales a varias víctimas.

El detenido, Alejandro Scot Acuña Montero de 24 años y nacionalidad chilena, eleva a ocho el número de personas arrestadas en libertad, además de tres que ya cumplían condenas.

Efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI interceptaron al joven en la calle Mataquito de la comuna de La Pintana.

Esta acción se suma a las siete detenciones previas: cuatro en Santiago, dos en La Serena y una en Iquique, todos chilenos. La operación, coordinada con la Fiscalía Metropolitana Oriente, desmanteló una red mixta de reos y sujetos libres dedicada a estafas masivas.

Hasta ahora, once miembros han sido identificados en total, con cuatro hombres y tres mujeres entre los capturados recientemente.

El subprefecto David Castro, jefe de la Bridec Metropolitana, describió previamente La manera en la que actuaban: “Se logró establecer una agrupación delictual que se dedica al delito de estafas en la modalidad ‘cuento del tío’ con falsos ejecutivos bancarios”.

El engaño telefónico

Los delincuentes contactaban a las víctimas alertándolas sobre supuestos intentos de acceso no autorizado a sus cuentas.

Según el subprefecto Castro, “estas personas contactaban a víctimas, señalándoles que terceras personas querían acceder a sus cuentas bancarias y que ese ejecutivo bancario que lo estaba contactando estaba monitoreando esto junto a personal de la PDI y a personal de la Comisión para el Mercado Financiero”.

Para “proteger” los fondos, exigían retirar el dinero de los bancos y entregarlo a supuestos policías en los domicilios, junto con tarjetas y objetos de valor. Parte de los recursos se usaba en compras físicas o en línea, mientras el efectivo financiaba vehículos y propiedades a nombre de testaferros.

“Parte de la demanda utilizaba las tarjetas de crédito o débito, que son los productos bancarios, para efectuar compras, ya sea físicas o por Internet, y también giros de dinero”, detalló el oficial.

“Y por otra parte, el dinero que estas personas obtenían en efectivo lo utilizaban también para comprar diferentes bienes, tales como vehículos, incluso propiedades. Estos bienes quedaban a nombre de terceras personas, conocidos como ‘testaferros’, para que ellos no figuraran con ningún bien propio”, complementó