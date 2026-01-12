;

En casino y uso de limusina: Mineduc pide renuncia al director del SLEP de Atacama tras polémica fiesta de aniversario

“Agradecemos sus labores”, dijo en un comunicado la cartera, luego de la celebración criticada por su carácter ostentoso.

Ruth Cárcamo

En casino y uso de limusina: Mineduc pide renuncia al director del SLEP de Atacama tras polémica fiesta de aniversario

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia del director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic.

“Agradecemos sus labores”, sostuvo en un escueto comunicado el Ministerio de Educación, añadiendo que la solicitud se realizó este domingo.

“Asume la subrogancia Ximena Sanhueza, quien actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico en el mismo Servicio Local”, informó.

Polémica celebración del SLEP de Atacama

La solicitud de renuncia se produce luego de la polémica celebración del quinto aniversario del organismo en el casino Antay de Copiapó, criticada por su carácter ostentoso por comunidades educativas y organizaciones sociales.

Esto debido a la utilización de una limusina, lo que contrastó con las carencias de infraestructura y recursos básicos que afectan a establecimientos públicos de la región, consignó Atacama Noticias.

