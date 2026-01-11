;

Avión capota en Lebu mientras combatía incendios forestales y piloto es evacuado al Hospital de Curanilahue

La aeronave se precipitó a tierra este domingo en el sector de Trancalco. Equipos de emergencia lograron sacar con vida al tripulante.

Mario Vergara

Un grave accidente aéreo movilizó a los equipos de emergencia de la Región del Biobío durante la jornada de este domingo. Un avión perteneciente a la empresa Arauco sufrió un capotaje en la comuna de Lebu mientras participaba activamente en las labores de combate y extinción de un incendio forestal que afecta a la zona.

El siniestro habría ocurrido específicamente en el sector de Trancalco, lugar donde la aeronave realizaba maniobras para apoyar el control de las llamas desde el aire. Tras precipitarse a tierra, se activó de inmediato un operativo de búsqueda y salvamento que permitió ubicar la máquina siniestrada y prestar auxilio al tripulante.

Capacidad de carga y rescate

Según los antecedentes preliminares recogidos por Radio Biobío, la aeronave involucrada corresponde a un modelo Air Tractor AT-802, un avión especializado en tareas agrícolas y de extinción de incendios, diseñado para transportar y descargar aproximadamente 3.000 litros de agua o líquido retardante por vuelo.

Gracias a la rápida reacción de los equipos en terreno, el piloto logró ser rescatado y posteriormente trasladado hasta el Hospital de Curanilahue para recibir atención médica de urgencia. Hasta el cierre de esta edición, no se ha entregado un parte médico oficial que precise la gravedad de sus lesiones o su estado de salud actual.

Por el momento, las autoridades competentes no han esclarecido las causas del accidente. Se espera que personal especializado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) inicie los peritajes correspondientes para determinar si el capotaje se debió a una falla mecánica, condiciones climáticas adversas o una maniobra de emergencia en medio del humo y el fuego.

