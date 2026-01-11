;

FOTOS. Vicente Pizarro suma minutos en amistosos de Rosario Central y prensa argentina lo llena de elogios: “corre con ventaja”

El exjugador de Colo Colo se enfrentó a Villa Dálmine en el complejo Arroyo Seco.

Sebastián Escares

El mediocampista chileno, Vicente Pizarro, vive un futuro prometedor. A mediados de esta semana se convirtió en nuevo jugador de Rosario Central y hoy ya jugó su primer encuentro por el club argentino.

En el complejo Arroyo Seco, Rosario Central se enfrentó a Villa Dálmine en dos encuentros de 50 minutos.

Dichos partidos terminaron con un triunfo de 3-0 y 2-0 en favor de los dirigidos por Jorge Almirón, los cuales tuvieron al “Vicho” como protagonista.

Los primeros minutos de Vicente Pizarro en Rosario Central

Desde el medio trasandino, La Capital, se refirieron al debut del exjugador de Colo Colo, mencionando que "Pizarro dejó una buena impresión en su estreno no oficial con la camiseta auriazul".

En esa misma línea, desde el medio antes citado, destacaron que el chileno se mostró “activo en la mitad de la cancha y adaptándose rápido a la idea del entrenador”.

“El mediocampista fue parte del once que hoy corre con ventaja para arrancar la competencia oficial”, concluyeron en La Capital.

Cabe señalar, que Rosario Central debutará el 24 de enero en el Torneo de Apertura 2026 ante Belgrano. En tanto, en el plano internacional, los dirigidos por Almirón disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores.

