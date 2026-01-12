;

De la mano de la electromovilidad: reportan histórica disminución del ruido en la Alameda

El recambio en la flota de buses del transporte público ha permitido disminuir de forma sostenida los niveles de decibeles en una de las zonas más transitadas del país.

Juan Castillo

Agencia Uno

La Alameda, principal arteria vehicular de Santiago, registró una disminución histórica del 64% en la contaminación acústica entre 2019 y 2025, según mediciones oficiales del Ministerio del Medio Ambiente.

El descenso del ruido coincide con la masiva incorporación de buses eléctricos al sistema Red Movilidad, que en el eje Alameda pasaron de representar solo un 12% en 2019 a un 54% en la actualidad. Este cambio estructural en el transporte público ha permitido disminuir de forma sostenida los niveles de decibeles en una de las zonas más transitadas del país.

Las cifras lo respaldan: la estación de monitoreo de ruido instalada en la Alameda registró 73,5 decibeles en hora punta en 2019, bajando a 71 decibeles en 2023 y llegando a 69 decibeles en 2025. La reducción de la energía acústica es significativa y perceptible para quienes transitan o viven en el sector.

Desde el Ministerio de Transportes destacaron que Chile cuenta hoy con más de 3.800 buses eléctricos en Santiago, lo que equivale al 59% de la flota total, y que en marzo próximo esta cifra superará los 4.400 vehículos cero emisiones. El avance también se está replicando en otras ciudades del país.

“Hoy celebramos que, en comparación a 2019, esta avenida ya ha mostrado una reducción de un 64% de energía acústica. Y es que hemos seguido aumentando nuestra flota de buses eléctricos”, señaló el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Mientras que para la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, “la electromovilidad es una política de Estado que en tres administraciones ha tenido los resultados positivos que hoy percibimos”.

Con menos ruido, menos emisiones contaminantes y una reducción de hasta 75% del material particulado, la electromovilidad se consolida como uno de los cambios urbanos más relevantes de la última década, redefiniendo la experiencia diaria en la Alameda y proyectando un nuevo estándar para el transporte público en Chile.

