Estas son las 15 micros más usadas en Santiago durante 2025: lideran recorridos entre Maipú y Peñalolén

En lo que va del 2025, el sistema registró más de 627 millones de validaciones en buses y sumó 18 nuevos recorridos.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dio a conocer un ranking con los 15 recorridos del servicio Red Movilidad más usados en Santiago durante el 2025.

Según la cartera, los recorridos que lideran el listado son los que transitan entre Maipú y Peñalolén, sin embargo, el servicio más utilizado en el año fue el 406, el cual pasa entre las comunas de Pudahuel y Las Condes.

Le siguen los buses 506 y 516, los que, entre los 3 recorridos, promedian cerca de 28 mil validaciones diarias.

ADN

Estos recorridos forman parte de los más de 400 que tiene el sistema en la actualidad y que transitan por 38 comunas, de las cuales recientemente se incorporaron Pirque y el sector industrial Los Libertadores de Colina.

Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, expresó que “la alta demanda de estos servicios, de los cuales algunos registran cerca de 30 mil pasajeros diarios en promedio, demuestra la importancia que tiene Red Movilidad para las personas”.

Un sistema a la vanguardia en el continente que ya superó los 3.700 buses eléctricos cero emisiones, posicionando a Santiago como la ciudad con más buses eléctricos en el mundo fuera de las ciudades chinas”, complementó.

En lo que va del 2025, el sistema registró más de 627 millones de validaciones en buses y sumó 18 nuevos recorridos, entre ellos, el B38, que conecta la población Huamachuco de Renca con el Hospital Félix Bulnes; el J22, que por primera vez en la historia entrega cobertura al sector Lo Aguirre de Pudahuel; el 282 que cruza el río Maipo hasta llegar a Pirque, y el B37 hacia Los Libertadores de Colina.

>> Revisa las 15 micros más usadas en Santiago durante 2025:

ADN

