La U tendrá histórico amistoso en el Nacional ante River Plate / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En Universidad de Chile aún hay amargura en torno al cierre de la temporada 2025, donde el elenco masculino quedó cuarto, al margen de la Copa Libertadores.

Las mujeres sí obtuvieron el cupo al principal torneo continental, pero fueron subcampeonas luego de perder la final contra el invicto Colo Colo.

Sin embargo, “Las Leonas” ya miran al 2026, para lo cual tendrán un desafío histórico.

Esto luego que, bajo el lema “Seamos Historia”, se anunció que la U de Chile jugará un amistoso en el Estadio Nacional ante el plantel femenino de River Plate.

La idea es romper el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en Chile, el cual posee Colo Colo en un partido de semifinales del Campeonato Nacional 2023, donde jugaron ante las azules con 19.996 espectadoras en el Monumental.

Con el mayor aforo del Nacional, el cual la U de Chile nunca ha usado para competencias oficiales de las “Leonas”, esperan hacer historia ante River Plate.

El amistoso quedó agendado para el sábado 31 de enero en Ñuñoa y las entradas ya están a la venta en el sistema Puntoticket, con precios que van desde los $5.750 pesos en Galería hasta los $40.250 en tribuna Bajo Marquesina.