;

La U tendrá histórico amistoso en el Nacional ante River Plate

El plantel femenino del cuadro azul utilizará el recinto de Ñuñoa para enfrentar a las “Millonarias”.

Carlos Madariaga

La U tendrá histórico amistoso en el Nacional ante River Plate

La U tendrá histórico amistoso en el Nacional ante River Plate / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En Universidad de Chile aún hay amargura en torno al cierre de la temporada 2025, donde el elenco masculino quedó cuarto, al margen de la Copa Libertadores.

Las mujeres sí obtuvieron el cupo al principal torneo continental, pero fueron subcampeonas luego de perder la final contra el invicto Colo Colo.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, “Las Leonas” ya miran al 2026, para lo cual tendrán un desafío histórico.

Esto luego que, bajo el lema “Seamos Historia”, se anunció que la U de Chile jugará un amistoso en el Estadio Nacional ante el plantel femenino de River Plate.

La idea es romper el récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en Chile, el cual posee Colo Colo en un partido de semifinales del Campeonato Nacional 2023, donde jugaron ante las azules con 19.996 espectadoras en el Monumental.

Con el mayor aforo del Nacional, el cual la U de Chile nunca ha usado para competencias oficiales de las “Leonas”, esperan hacer historia ante River Plate.

El amistoso quedó agendado para el sábado 31 de enero en Ñuñoa y las entradas ya están a la venta en el sistema Puntoticket, con precios que van desde los $5.750 pesos en Galería hasta los $40.250 en tribuna Bajo Marquesina.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad