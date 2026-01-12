;

Concretan la compra de Chilevisión: nuevo dueño asume el control total del canal

La compañía destacó que su objetivo es potenciar el canal nuevos modelos de producción.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

Vytal Group anunció este lunes el cierre definitivo de la adquisición de Chilevisión, operación que marca la salida de Paramount Skydance del mercado televisivo chileno y el inicio de una nueva etapa para la señal de televisión abierta.

La transacción, que había sido informada preliminarmente en noviembre pasado, contempla la compra de las sociedades que controlan Chilevisión en Chile, junto con la totalidad de su portafolio de contenidos y los derechos de exhibición vigentes en áreas como deportes, entretención, noticias y streaming.

El holding comprador es Vytal Group Ltd., controlado por Tomás Yankelevich, quien liderará el proyecto junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann. A través de un comunicado, la compañía destacó que su objetivo es potenciar el canal mediante innovación tecnológica y nuevos modelos de producción.

Chilevisión es mucho más que un canal: es una fábrica de talento, creatividad y conexión emocional con millones de personas”, señalaron desde Vytal Group, agregando que la adquisición es parte de una visión de largo plazo.

La venta de Chilevisión se enmarca en el proceso de retirada de Paramount del país. Como parte de este plan, a fines de noviembre se aprobó una reducción de capital de Red de Televisión Chilevisión S.A. por $23.480 millones, equivalentes a cerca de US$25 millones, tras registrar pérdidas acumuladas cercanas a los $13 mil millones hasta septiembre de 2025.

De acuerdo con versiones de mercado publicadas anteriormente, el valor total de la operación habría rondado los US$30 millones, considerando la disminución de capital. Sin embargo, el monto pagado directamente por las acciones sería inferior a los US$10 millones, según fuentes que siguieron de cerca la transacción.

Con el cierre del acuerdo, Vytal Group asume formalmente el control de Chilevisión y proyecta una nueva etapa para el canal, enfocada en crecimiento, inversión y desarrollo de contenidos multiplataforma.

