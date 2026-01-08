Inflación a la baja: Chile cierra el 2025 con un IPC de -0,2% en diciembre / Getty Images

Esta jornada, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre.

El informe reveló que durante el último mes del 2025, el costo de la vida presentó una disminución de -0,2% en Chile.

En detalle, la inflación acumula un 3,5% en el año, siendo la cifra más baja desde 2023, y 3,5% a doce meses.

Entre las divisiones que tuvieron descensos en sus precios destacaron vestuario y calzado y alimentos y bebidas no alcohólicas.

Inflación en diciembre

Entre las divisiones que registraron alzas en sus precios destacaron vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp.

El primer ítem anotó disminuciones mensuales en tres de sus cuatro clases. La más importante fue vestuario (-3,5%), que incidió -0,052pp., mientras que calzado (-2,7%) contribuyó con -0,026pp.

En alimentos y bebidas no alcohólicas consignó descensos mensuales en nueve de sus 15 clases. La más importante fue hortalizas, legumbres y tubérculos (-2,7%) que aportó -0,061pp., seguida de pan, cereales, harinas y pastas (-0,4%), con -0,018pp.

Finalmente, transporte aéreo internacional (15,9%), pack de telecomunicaciones (4,8%), tomates (12,4%), y las frutas de estación (5,5%) aparece entre lo que más bajó.