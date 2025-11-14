Chilevisión cambia de dueño: Paramount venderá el canal que pasará a manos de Vytal Group

Paramount anunció oficialmente que llegó a un acuerdo para vender las sociedades que controlan Chilevisión a Vytal Group LTD, un holding encabezado por el empresario argentino Tomás Yankelevich.

El proyecto será liderado junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann y aún debe pasar por los procesos habituales de cierre y la revisión de las autoridades regulatorias chilenas.

Al respecto, Kevin MacLellan, presidente de Paramount International, afirmó que Chilevisión “es uno de los canales más vistos y más valorados por las audiencias en Chile”, y agradeció el trabajo de los equipos locales durante los últimos años.

Vytal Group, por su parte, calificó la operación como “un logro significativo” en un proceso competitivo. La firma señaló que esperan comenzar a trabajar con los equipos de Chilevisión para impulsar el desarrollo de la industria.

La señal continuará funcionando bajo su administración actual hasta que la transacción sea autorizada.

¿Qué se sabe de Vytal Group?

El proyecto estará encabezado por Tomás Yankelevich, productor y director argentino de 48 años, quien figura como controlador mayoritario de Vytal Group Ltd.

La compañía fue inscrita en junio de este año en el registro de sociedades del Reino Unido (Companies House) y, según su documentación inicial, Yankelevich posee más del 75% de la participación accionaria, consolidándose como el principal dueño.