Cadem: 51% cree que intervención de EE. UU. en Venezuela es por el petróleo, pero un 63% apoya captura de Maduro

La detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero ha generado un remezón en la opinión pública chilena. Así lo refleja la última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de enero, la cual arroja que una amplia mayoría de la ciudadanía pronostica un cambio en el fenómeno migratorio: un 67% de los consultados cree que la mayoría de los venezolanos que residen en el país se irá con el tiempo.

El estudio muestra que solo un 23% considera que los migrantes se quedarán en Chile definitivamente, mientras que un marginal 5% piensa que el retorno será inmediato. Esta percepción se alinea con una visión optimista sobre el impacto local del fin del régimen chavista: un 45% opina que la salida de Maduro traerá efectos positivos para Chile.

Apoyo a la intervención, dudas sobre el motivo

Respecto a la operación militar en sí, los chilenos se muestran pragmáticos pero suspicaces. Un contundente 63% está de acuerdo con el envío de fuerzas de EE.UU. para capturar al líder venezolano. La condena moral a Maduro es casi absoluta: un 95% lo culpa de imponer una dictadura, un 93% de violaciones a los DD.HH. y un 80% de corrupción y narcotráfico.

Sin embargo, al preguntar por las motivaciones de la Casa Blanca, el idealismo cae. El 51% cree que Estados Unidos intervino principalmente para quedarse con el petróleo y minerales, frente a solo un 14% que piensa que el objetivo fue facilitar una transición democrática.

Kast capitaliza, Boric retrocede

En el arena política local, la crisis venezolana ha favorecido al presidente electo. Un 60% respalda la postura de José Antonio Kast, quien calificó la detención como una “gran noticia”, cuestionando la legitimidad de Maduro. En contraste, solo un 32% apoya la posición del Presidente Gabriel Boric, quien condenó la acción militar abogando por el derecho internacional.

Sobre el futuro de Venezuela, la incertidumbre reina, aunque hay preferencias claras: un 53% cree que el mejor camino es llamar a elecciones, superando al 29% que preferiría dejar el mando directamente a la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado. Por ahora, la percepción de control es externa: un 65% considera que hoy es EE.UU. quien toma las decisiones en Caracas.