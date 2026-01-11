“Hacerla desaparecer”: El audio clave que envió un hombre acusado de secuestrar e intentar atropellar a su ex pareja

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó este domingo la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre acusado de protagonizar un violento episodio de violencia de género, que incluyó secuestro, lesiones y amenazas de muerte contra su ex conviviente. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.

Los hechos, ocurridos durante la madrugada del sábado en la Región de Tarapacá, fueron expuestos por el fiscal Francisco Almazán. Según el persecutor, la víctima se desplazaba en su vehículo hacia su domicilio cuando fue interceptada sorpresivamente por su ex pareja, quien la retuvo en el interior del auto y la obligó a conducir bajo amenaza hasta un sitio eriazo.

La dinámica del ataque

Durante el trayecto hacia la zona desolada, el sujeto agredió físicamente a la mujer, propinándole golpes en la cabeza y amenazándola de muerte de manera reiterada. Una vez en el lugar, la situación escaló cuando el agresor intentó atropellarla, momento en el cual la víctima logró escapar y solicitar auxilio.

Posteriormente, el automóvil fue encontrado abandonado en las cercanías del domicilio del imputado. Carabineros constató que faltaban diversas pertenencias desde el interior del móvil, razón por la cual también se le formalizó por el delito de hurto, publica La Tercera.

Amenazas post fuga y reincidencia

Uno de los antecedentes más graves revelados en la audiencia fue el acoso posterior al ataque. El fiscal Almazán detalló que, tras los hechos, el hombre envió un mensaje de audio a la víctima amenazándola explícitamente con “hacerla desaparecer”.

Además, se informó que el detenido no era un desconocido para el sistema judicial en este contexto: mantenía una causa vigente por amenazas contra la misma víctima que data del año 2024. Con estos antecedentes, el tribunal ordenó su ingreso inmediato a la cárcel y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.