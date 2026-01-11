;

VIDEO. El DT campeón del fútbol chileno debuta en México: así fue su primer partido al mando del Querétaro en Liga MX

Tras una pretemporada de ensueño, la escuadra dirigida por el chileno visitó al Pumas.

Sebastián Escares

@Club_Queretaro

@Club_Queretaro

Este domingo 11 de enero, el artífice del título de Coquimbo Unido, Esteban González, comenzó su nuevo desafío en México al mando del Querétaro.

Tras una pretemporada de ensueño, el chileno debutó en el banquillo del Querétaro ante el Pumas en el Torneo de Clausura 2026 de México.

Revisa también:

ADN

Así fue el debut de Esteban González en Querétaro

El estreno de González no fue menor, considerando que en frente tenía a Keylor Navas defendiendo el arco de Pumas.

El compromiso tuvo una lluvia de disparos al arco, siendo Pumas quienes se adelantaron primero en el marcador, tras un gol de Adalberto Carrasquilla al minuto 49.

Posteriormente, luego de una serie de intentos por parte de Querétaro por fin cayó el gol de los dirigidos por González gracias a un tanto anotado por Mateo Coronel al minuto 71.

De tal forma, el partido culminó en un equilibrado empate 1-1.

Ahora, Querétaro de local se enfrentará a Tijuana el próximo miércoles 14 de enero a las 10:00 horas de Chile, en un encuentro válido por la segunda jornada de Torneo de Clausura 2026 de México.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad