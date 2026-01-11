VIDEO. El DT campeón del fútbol chileno debuta en México: así fue su primer partido al mando del Querétaro en Liga MX
Tras una pretemporada de ensueño, la escuadra dirigida por el chileno visitó al Pumas.
Este domingo 11 de enero, el artífice del título de Coquimbo Unido, Esteban González, comenzó su nuevo desafío en México al mando del Querétaro.
Tras una pretemporada de ensueño, el chileno debutó en el banquillo del Querétaro ante el Pumas en el Torneo de Clausura 2026 de México.
Revisa también:
Así fue el debut de Esteban González en Querétaro
El estreno de González no fue menor, considerando que en frente tenía a Keylor Navas defendiendo el arco de Pumas.
El compromiso tuvo una lluvia de disparos al arco, siendo Pumas quienes se adelantaron primero en el marcador, tras un gol de Adalberto Carrasquilla al minuto 49.
Posteriormente, luego de una serie de intentos por parte de Querétaro por fin cayó el gol de los dirigidos por González gracias a un tanto anotado por Mateo Coronel al minuto 71.
De tal forma, el partido culminó en un equilibrado empate 1-1.
Ahora, Querétaro de local se enfrentará a Tijuana el próximo miércoles 14 de enero a las 10:00 horas de Chile, en un encuentro válido por la segunda jornada de Torneo de Clausura 2026 de México.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.