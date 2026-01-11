;

¿Se encienden las alarmas en Sevilla? Alexis Sánchez genera gran preocupación en España por esta razón

El cuadro andaluz dio a conocer un nuevo traspié del delantero chileno.

Sebastián Escares

¿Se encienden las alarmas en Sevilla? Alexis Sánchez genera gran preocupación en España por esta razón

Este lunes 12 de enero el Sevilla tendrá un encuentro importante de cara a sus aspiraciones en La Liga de España ante el Celta de Vigo.

No obstante, durante esta jornada desde El Diario de Sevilla alertaron que Alexis Sánchez podría perderse el encuentro válido por la fecha 19 del torneo.

La razón se debe a un golpe que sufrió el chileno lo que no le permitió entrenar con el resto de jugadores del plantel andaluz.

“El chileno sería duda para participar en el encuentro frente al combinado vigués. Una contusión en la pelvis ha sido el motivo de la ausencia del atacante sudamericano, que tenía muchas papeletas para partir de inicio en un choque que se antoja vital para el equipo que dirige Matías Almeyda”, detallaron desde el citado medio.

El propio entrenador del Sevilla explicó que el tocopillano “recibió ayer un golpe en su cadera, un golpe de esos contra el hueso que te duermen un poco el músculo”.

De todos modos, el “Niño Maravilla” fue citado y el DT trasandino anticipó que se evaluará mañana lunes cómo está el delantero chileno.

Cabe señalar, que el encuentro entre Sevilla y Celta de Vigo se disputará mañana lunes a eso de las 17:00 horas de Chile.

