“A sus 37 años…”: la reacción de la prensa española por la actuación de Alexis Sánchez ante Real Madrid

La prensa española destacó la actuación que tuvo Alexis Sánchez este sábado ante Real Madrid. A pesar de que Sevilla perdió 2-0, varios medios hispanos reconocieron que el tocopillano fue la figura de su equipo.

“Alexis Sánchez fue el mejor del Sevilla. A pesar de algunos errores en los primeros minutos, resbalones incluidos, fue el único capaz de organizar al equipo en ataque, de crear peligro y de surtir balones a sus compañeros”, señaló El Correo de Andalucía.

“Jugó su partido 100 en LALIGA. No estuvo afortunado en los minutos iniciales, no siendo capaz de rematar las numerosas llegadas del Sevilla, pero fue creciendo y creciendo en el partido. A sus 37 años recién cumplidos -el viernes-, aguantó el partido entero y llevó la batuta del equipo en ataque”, indicó El Desmarque sobre el delantero chileno.

Por su parte, el Diario de Sevilla destacó que Sánchez fue un “enorme lanzador para los compañeros, aprovechando las facilidades de un Real Madrid muy descosido y sin repliegue alguno. Se topó con Courtois”.

En tanto, el periódico español ABC subrayó lo bueno y lo malo del atacante nacional: “La cabeza le va perfectamente y tiene ideas excelentes, pero ya no tiene la soltura de antes con los pies. Por eso mismo está ahora en este Sevilla”.

Por último, el diario Marca mencionó: “El Sevilla fue liderado por Alexis: tiró una chilena tras una acción mal defendida y dejó claro que no costaba mucho hacer daño. Con diez jugadores, Alexis al frente, Sevilla sacó los colores a un Madrid sin alma”.