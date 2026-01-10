Exjugador del Chelsea comparte estremecedor mensaje: “Me quedan solo unos días de vida”

Recientemente, el exfutbolista del Chelsea, Lamisha Musonda, publicó un impactante mensaje a través de sus redes sociales.

El belga, de actualmente 33 años, reveló que le quedan apenas escasos días de vida producto de una enfermedad que lo aqueja.

Lamisha Musonda, Chelsea (Photo by Andrew Matthews - PA Images via Getty Images) / Andrew Matthews - EMPICS Ampliar

“Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos”, comenzó relatando.

En esa misma línea, mencionó que “la vida es dura, pero es magnífica. La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se siente. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y desafiantes para mí”.

“Con gran tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud”, agregó el exfutbolista del conjunto londinense.

Por último, el exmediocampista expresó que “esta es la razón por la que he estado ausente de las redes sociales. Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y sus oraciones serán de gran ayuda en este momento. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Tuve la suerte de tener una infancia hermosa y aún tengo mucho que ofrecer”.