;

Exjugador del Chelsea comparte estremecedor mensaje: “Me quedan solo unos días de vida”

El exmediocampista del conjunto inglés entregó detalles de su complejo presente.

Sebastián Escares

Exjugador del Chelsea comparte estremecedor mensaje: “Me quedan solo unos días de vida”

Recientemente, el exfutbolista del Chelsea, Lamisha Musonda, publicó un impactante mensaje a través de sus redes sociales.

El belga, de actualmente 33 años, reveló que le quedan apenas escasos días de vida producto de una enfermedad que lo aqueja.

ADN

Lamisha Musonda, Chelsea (Photo by Andrew Matthews - PA Images via Getty Images) / Andrew Matthews - EMPICS

Revisa también:

ADN

“Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré los recuerdos”, comenzó relatando.

En esa misma línea, mencionó que “la vida es dura, pero es magnífica. La vida está llena de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que se siente. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y desafiantes para mí”.

“Con gran tristeza les anuncio que estoy luchando por recuperar mi salud”, agregó el exfutbolista del conjunto londinense.

Por último, el exmediocampista expresó que “esta es la razón por la que he estado ausente de las redes sociales. Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir. Su ayuda y sus oraciones serán de gran ayuda en este momento. Mi familia y yo estamos luchando, y no me rendiré hasta mi último aliento. Tuve la suerte de tener una infancia hermosa y aún tengo mucho que ofrecer”.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad