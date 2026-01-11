Preocupante hallazgo en San Bernardo: encuentran cadáver al interior de un canal

Durante la tarde de este domingo se desplegó un amplio operativo policial en la comuna de San Bernardo, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de un canal, hecho que es investigado por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el lugar llegó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que asumió la coordinación del procedimiento junto a personal especializado de la PDI, recogió T13.

El sitio del suceso fue rápidamente aislado y resguardado, mientras se iniciaban las primeras diligencias para recabar antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias del hallazgo.

ECOH Ampliar

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue encontrado en un curso de agua del sector, lo que obligó a un trabajo técnico específico para su recuperación y posterior análisis. En paralelo, detectives realizaron peritajes en el lugar con el objetivo de establecer la identidad de la persona fallecida y determinar las posibles causas de su muerte.

Por ahora, las autoridades no han informado la data del deceso ni si existen indicios que apunten a la participación de terceros. Tampoco se han entregado detalles sobre eventuales denuncias previas por presunta desgracia que pudieran estar vinculadas al caso.