Alerta Roja en Cholchol por incendio forestal que amenaza a 30 viviendas: Conaf refuerza combate terrestre y aéreo

La región de la Araucanía enfrenta horas críticas debido a la activación de dos focos de incendios forestales de gran magnitud, los que han concentrado la preocupación de las autoridades y los equipos de emergencia. La situación más compleja se vive en la comuna de Cholchol, provincia de Cautín, donde el fuego avanza peligrosamente hacia sectores poblados, poniendo en riesgo inminente a cerca de 30 viviendas.

Ante este escenario, Senapred ha declarado Alerta Roja para la zona, movilizando recursos adicionales para contener la amenaza. Según el reporte entregado por el periodista Matías Gallegos de Radio ADN, el combate se está realizando bajo la modalidad de “golpe directo”, una estrategia ofensiva que busca evitar que las llamas alcancen las estructuras habitacionales.

Factores críticos

El director regional de Senapred, Ian Goroyev, explicó que las condiciones meteorológicas en el área son extremadamente adversas para el control del fuego. “Tenemos condiciones de harto viento, fuerte viento, humedad baja y alta temperatura”, señaló la autoridad. En concreto, se han registrado ráfagas que superan los 35 kilómetros por hora y temperaturas por sobre los 25 grados, factores que aceleran la propagación.

Goroyev confirmó que, al momento, existe “una gran cantidad de recursos de Conaf terrestres y aéreos destinados a este incendio junto con compañías de Bomberos”, haciendo un llamado enfático a la precaución y responsabilidad de la ciudadanía para evitar nuevos focos.

Alerta en Lumaco

Paralelamente, la provincia de Malleco también se encuentra bajo vigilancia. En la comuna de Lumaco, otro incendio forestal mantiene vigente una Alerta Amarilla. Aunque de menor intensidad que el de Cholchol, los equipos de emergencia se mantienen desplegados para evitar que las condiciones climáticas deriven en una emergencia mayor.