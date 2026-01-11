“Llegaste a mi mesa con un sobre…”: Periodista de Canal 13 revela el gesto que la unió para siempre a Andrés Caniulef

La muerte del periodista Andrés Caniulef sigue provocando una profunda conmoción en el mundo de la televisión chilena.

A las múltiples despedidas públicas que han marcado los últimos días, se sumó un testimonio que conmovió especialmente a colegas y audiencias: el de la integrante de prensa de Canal 13, María José Soto, quien reveló un gesto íntimo y decisivo del comunicador en los inicios de su carrera.

En medio del duelo, el relato de la periodista puso el foco no solo en la trayectoria televisiva de Caniulef, sino también en una faceta menos visible, ligada a la generosidad, la empatía y la preocupación por quienes compartían con él en las redacciones.

Un recuerdo personal que, sin buscar protagonismo, terminó por retratar el impacto humano que el periodista dejó en quienes lo rodearon.

A través de una publicación en redes sociales, la periodista de T13 evocó los años en que ambos coincidieron en Canal 13, cuando las condiciones laborales eran muy distintas y abrirse camino en el periodismo implicaba sacrificios profundos.

“Alguna vez fuimos los más pobres de Prensa. En el 13 hace 20 años no había mucha gente de origen humilde y cuando llegué a trabajar, tú ya llevabas largo rato intentando emparejar la cancha. Tan pobres, que yo no tenía para pagar el título de periodista: 500 Lucas que para alguien que ganaba 180, era una inmensidad", comenzó relatando.

“Te conté porque me preguntaste por qué no me titulaba aún y a los dos días, llegaste a mi mesa con un sobre. ‘Déjate de weas y da ese examen’ y era la plata. Habías conseguido un préstamo en la caja de compensación y me permitiste pagar esa suma. Podría contar todas las veces que me rescataste, pero esto se haría eterno, como tú. Radiante, sonriente, el mejor vestido y perfumado siempre”, sumó.

Las palabras de la conductora fueron ampliamente replicadas y comentadas, transformándose en uno de los mensajes más emotivos tras la partida del comunicador. Para muchos, el relato confirmó una imagen que se repite entre quienes trabajaron con él: la de un profesional intenso, carismático y profundamente leal.