Un video grabado en una cafetería de cadena en Chile abrió un intenso debate en redes sociales luego de que una ciudadana estadounidense, residente en Italia, expresara su sorpresa por el alto precio de un café en el país.

La mujer, conocida en Instagram como @lagringanogringa, relató su impacto tras pagar 4.900 pesos chilenos por un café americano, equivalente a casi cinco dólares, calificando la experiencia como “indignante”.

Dorin Puha Ampliar

“¿Cómo un café puede costar cinco dólares?”, se pregunta en el registro. En el video compara la situación con Italia, donde asegura que un café similar cuesta cerca de un euro con 50 centavos (cerca de 1.500 pesos chilenos), lo que, según ella, permite consumir varios cafés al día sin que represente un gasto relevante.

“Italia me malacostumbró”, afirma, agregando que no entiende cómo las personas pueden costear la vida diaria si “sentarse a tomar un café” ya implica ese nivel de gasto.

La publicación, acompañada del mensaje “No es de extrañar que los chilenos tomen Nescafé”, rápidamente se viralizó y acumuló cientos de comentarios.

Muchos usuarios coincidieron con la crítica, apuntando directamente a Starbucks como una de las cadenas más caras del mercado chileno y cuestionando tanto la relación precio-calidad como el componente aspiracional del consumo.

El debate también derivó hacia un análisis más amplio sobre el costo de la vida en Chile. Algunos comentarios subrayaron la brecha entre precios y salarios, señalando que “pagamos cinco veces más ganando cinco veces menos”, mientras otros compararon la situación con ciudades de Estados Unidos o defendieron que Starbucks no representa el consumo cotidiano de la mayoría de los chilenos.