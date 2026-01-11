;

VIDEO. “¿Cómo viven los chilenos así?”: estadounidense queda en shock con los precios en el país tras pedir un café en Chile

La grabación reactivó la discusión sobre precios, sueldos y marcas en el país.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

Un video grabado en una cafetería de cadena en Chile abrió un intenso debate en redes sociales luego de que una ciudadana estadounidense, residente en Italia, expresara su sorpresa por el alto precio de un café en el país.

La mujer, conocida en Instagram como @lagringanogringa, relató su impacto tras pagar 4.900 pesos chilenos por un café americano, equivalente a casi cinco dólares, calificando la experiencia como “indignante”.

ADN

Dorin Puha

“¿Cómo un café puede costar cinco dólares?”, se pregunta en el registro. En el video compara la situación con Italia, donde asegura que un café similar cuesta cerca de un euro con 50 centavos (cerca de 1.500 pesos chilenos), lo que, según ella, permite consumir varios cafés al día sin que represente un gasto relevante.

“Italia me malacostumbró”, afirma, agregando que no entiende cómo las personas pueden costear la vida diaria si “sentarse a tomar un café” ya implica ese nivel de gasto.

Revisa también

ADN

La publicación, acompañada del mensaje “No es de extrañar que los chilenos tomen Nescafé”, rápidamente se viralizó y acumuló cientos de comentarios.

Muchos usuarios coincidieron con la crítica, apuntando directamente a Starbucks como una de las cadenas más caras del mercado chileno y cuestionando tanto la relación precio-calidad como el componente aspiracional del consumo.

El debate también derivó hacia un análisis más amplio sobre el costo de la vida en Chile. Algunos comentarios subrayaron la brecha entre precios y salarios, señalando que “pagamos cinco veces más ganando cinco veces menos”, mientras otros compararon la situación con ciudades de Estados Unidos o defendieron que Starbucks no representa el consumo cotidiano de la mayoría de los chilenos.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad