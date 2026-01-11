Tras días de especulación y rumores en redes sociales, finalmente se despejó la incógnita sobre quién sería el artista chileno encargado de abrir el show de Bad Bunny en la tercera y última noche de su paso por el Estadio Nacional.

La expectación era alta, considerando que los dos primeros conciertos ya habían tenido teloneros confirmados y que la jornada final se mantuvo deliberadamente en reserva por la producción.

El misterio se resolvió en el propio recinto, cuando miles de asistentes comenzaron a vivir la previa del concierto más esperado del verano. La elección no fue al azar: se trató de un nombre con experiencia en grandes escenarios y con un fuerte vínculo con el público urbano local, lo que permitió encender el ambiente antes de la salida del “Conejo Malo”.

El encargado de abrir la última noche fue Young Cister, quien se presentó como telonero de Bad Bunny y rápidamente conectó con los fanáticos que llenaron el coliseo ñuñoíno.

Durante su presentación, el cantante interpretó algunos de sus temas más conocidos, logrando que el Estadio Nacional coreara sus canciones en la previa del tercer concierto de la gira. Además, sorprendió al invitar a Bryartz al escenario para una colaboración que elevó aún más la energía del momento.