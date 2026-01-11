;

Tragedia en Rengo: mujer fallece tras ser impactada por tren de pasajeros

El incidente ocurrió esta tarde en la vía férrea. El convoy, que viajaba con 200 personas rumbo a Santiago, debió realizar un trasbordo de emergencia.

Mario Vergara

Matías Llanca

mujer fallece tras ser impactada por tren de pasajeros

mujer fallece tras ser impactada por tren de pasajeros

01:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un fatal accidente ferroviario interrumpió la tranquilidad de la localidad de Rosario, en la comuna de Rengo, región de O’Higgins, durante la tarde de este domingo. Una mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada, falleció tras ser arrollada por un tren de pasajeros a la altura de la estación ferroviaria del sector.

Según el reporte entregado por el periodista Matías Llanca de Radio ADN , el hecho involucró a un convoy con destino a Chillán que se dirigía rumbo a Santiago transportando a aproximadamente 200 pasajeros. La tragedia se desencadenó en plena vía férrea cuando, de acuerdo a la versión de testigos en el lugar, la víctima habría cruzado de manera sorpresiva los rieles.

La dinámica del impacto

Los antecedentes preliminares apuntan a una acción deliberada. Testigos señalaron que la mujer “habría cruzado de improviso la vía férrea con intenciones de atentar en contra de su vida”. A pesar de la rápida reacción del maquinista, quien activó las maniobras de frenado de emergencia, la distancia no fue suficiente para detener la máquina y evitar el atropello, provocando la muerte instantánea de la persona producto del impacto.

Revisa también:

ADN

Operativo en curso

Tras confirmarse el deceso, se desplegó un amplio operativo en la zona. Personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Legal (SML) concurrió al sitio del suceso para realizar los peritajes de rigor y el levantamiento del cuerpo.

En paralelo, se activaron los protocolos de contingencia para los usuarios del servicio. Se coordinó una maniobra de trasbordo de los pasajeros a otra máquina para que pudieran continuar su viaje hacia la capital. Por su parte, el maquinista del tren involucrado permaneció en el lugar para prestar declaración en las primeras indagatorias, con el fin de que las autoridades puedan esclarecer y verificar oficialmente la dinámica de este lamentable suceso.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad