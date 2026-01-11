Tragedia en Rengo: mujer fallece tras ser impactada por tren de pasajeros

Un fatal accidente ferroviario interrumpió la tranquilidad de la localidad de Rosario, en la comuna de Rengo, región de O’Higgins, durante la tarde de este domingo. Una mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada, falleció tras ser arrollada por un tren de pasajeros a la altura de la estación ferroviaria del sector.

Según el reporte entregado por el periodista Matías Llanca de Radio ADN , el hecho involucró a un convoy con destino a Chillán que se dirigía rumbo a Santiago transportando a aproximadamente 200 pasajeros. La tragedia se desencadenó en plena vía férrea cuando, de acuerdo a la versión de testigos en el lugar, la víctima habría cruzado de manera sorpresiva los rieles.

La dinámica del impacto

Los antecedentes preliminares apuntan a una acción deliberada. Testigos señalaron que la mujer “habría cruzado de improviso la vía férrea con intenciones de atentar en contra de su vida”. A pesar de la rápida reacción del maquinista, quien activó las maniobras de frenado de emergencia, la distancia no fue suficiente para detener la máquina y evitar el atropello, provocando la muerte instantánea de la persona producto del impacto.

Operativo en curso

Tras confirmarse el deceso, se desplegó un amplio operativo en la zona. Personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Legal (SML) concurrió al sitio del suceso para realizar los peritajes de rigor y el levantamiento del cuerpo.

En paralelo, se activaron los protocolos de contingencia para los usuarios del servicio. Se coordinó una maniobra de trasbordo de los pasajeros a otra máquina para que pudieran continuar su viaje hacia la capital. Por su parte, el maquinista del tren involucrado permaneció en el lugar para prestar declaración en las primeras indagatorias, con el fin de que las autoridades puedan esclarecer y verificar oficialmente la dinámica de este lamentable suceso.